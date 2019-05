Lo spettacolo ‘Parole Note Live’ chiude la rassegna di ‘Teatro on air’

Ultimo appuntamento del teatro dedicato a persone con disabilità, con Maurizio Rossato ( Radio Dj), e Giancarlo Cattaneo ( Radio Capital). Diretta streaming su Radio Oltre. Ultima giornata anche per il Festival di Lettura Scenica “Parole e voci”.

Massa Marittima: Si conclude sabato 4 maggio alle ore 21.15 a Massa Marittima la rassegna teatrale “Teatro on air” con l’ultimo spettacolo in cartellone, “Parole Note Live” con Maurizio Rossato di Radio Dj e Giancarlo Cattaneo di Radio Capital. L’appuntamento è alle 21.15 nell’ex convento delle Clarisse in Piazza XXIV Maggio. “

Teatro on Air” è un progetto che ha visto quattro spettacoli con grandi nomi del panorama teatrale nazionale, pensati per essere condivisi con le persone che non possono andare a teatro: non vedenti, disabili, malati e anziani. Niente scenografie o costumi e invece delle azioni ci si affida interamente da letture con la voce come unica e grande protagonista.

Il pubblico può essere presente in sala ma anche seguire da tutta Italia gli spettacoli in diretta online, gratuitamente, tramite Radio Oltre la web radio dell'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna accessibile da sito www.teatro-on-air.com oppure www.cavazza.it e con il quale condividere nello stesso istante le suggestioni e le emozioni della parola letta.

“Parole Note Live” è un reading innovativo con testi emozionanti, musica e immagini. Scaturisce dall’omonimo progetto che include il programma in onda su Radio Capital (ogni mercoledì alle 23 e in replica la domenica alle 22 ), il libro Parole dritte al cuore edito da Mondadori e diventato Best Seller Oscar, l’album volume 1 – 2 – 3 con le voci di prestigiosi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale e musicale contemporaneo (da attori come Gassman, Santamaria, Timi, Mastandrea a cantanti come Mengoni, Arbore, Sangiorgi, solo per citarne alcuni).

Lo spettacolo è una declinazione ancor più suggestiva delle versioni da ascolto perché abbina musica e parole a un’evocativa selezione di immagini, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo. Molteplici sono i temi affrontati. Attraverso le letture si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita. Parole Note Live è una serata sempre differente, che risponde a momenti e tipologie di pubblico diversificate.

L’ultima data di “Teatr on Air” coincide anche con l’ultima giornata del Festival di Lettura Scenica “Parole e voci”, organizzato sempre dall’Associazione Liber Pater che dal 25 aprile ha visto a Massa Marittima eventi, letture, incontri. Il programma di sabato è ricco di appuntamenti. Si comincia con la colazione con letture nei bar del centro storico mentre alle ore 10 nella Biblioteca Comunale G. Badii “La Bottega delle parole” letture e laboratorio creativo per giocare con il linguaggio; per bambini da 6 a 10 anni. Gradita la prenotazione per un massimo di 20 partecipanti. L’iniziativa è a cura di “Promocultura”. Pomeriggio alle 16.30 nel Complesso delle ex Clarisse in collaborazione con il piccolo museo del Diario di Pieve Santo Stefano “La vita è un sogno” letture sceniche scelte tra i diari raccolti nell’Archivio Diaristico Nazionale; sarà presente la direttrice dell’Archivio Natalia Cangi.

Info e contatti: www.paroleevoci.it e- mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 3283289701.

Il progetto “Teatro On Air” è stato realizzato dall’Associazione Liber Pater con la Cooperativa sociale Arcobaleno e il sostegno del Comune di Massa Marittima e il Patrocinio della Regione Toscana e della Siae, è frutto della collaborazione tra l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti e la Lega Italiana Lotta alla distrofia muscolare, l’Anmil ( Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi) e il Favo ( Federazione Italiana delle associazioni di volontariato in oncologia).

Il costo d’ingresso è di 10 euro, info e prevendite www.teatro-on-air.com