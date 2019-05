Torna â€˜Girogustando in Maremmaâ€™: prima serata alla Gondoletta

Torna ‘Girogustando in Maremma’: prima serata alla Gondoletta

«Il nostro è il mare più bello del mondo, e quello che faremo sarà di confrontare il pesce del mar Tirreno e dell'Adriatico». Elio Pagliai, storico chef del ristorante La Gondoletta, ospiterà, venerdì 3 maggio, la prima cena dell'edizione 2019 di ‘Girogustando’.

Grosseto: Tornano, in Maremma, i menù a quattro mani dell'iniziativa realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio).

«Con lo chef ospite ci siamo sentiti e siamo entrati subito in sintonia – prosegue Pagliai – tra noi non sarà una competizione, ma una dimostrazione e un modo per stare insieme». Il ristorante ospite è l’Osteria della Piazza di Ancona, con il suo eclettico chef Elis Marchetti, volto noto de La prova del cuoco.

Oltre al menù, come ci ha abituato Pagliai, ci sarà un piacevole fuori programma, le entree da gustare con l'aperitivo di inizio serata. «Proporremo, tra le altre cose, crocchette con le patate blu, che coltivo personalmente, e poi il baccalà» e poi le Alici marinate al verdicchio con olio al bergamotto, erba cipollina, zenzero candito e crema di lampone della Osteria della piazza.

Dal menù poi spiccano gli scampi freschi dell'Argentario, o i ravioli con ricotta del caseificio di Manciano «Lo scorso anno scegliemmo il fiorino. Ci piace proporre i prodotti di eccellenza del nostro territorio». E poi la rana pescatrice. La serata sarà poi accompagnata da una selezione di vini dell’azienda agricola Santa Lucia di Monte Argentario e della Tenuta Rocca di Monetemassi versati e spiegati dai sommelier Ais.

Prenotazioni al numero: 0564.34050