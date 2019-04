‘Canta Fiora’. Bobo Rondelli in concerto, La Gabbia e tanti altri

Santa Fiora: Seconda giornata per Canta Fiora, il festival dedicato ai canti popolari rivisti da alcuni artisti di fama nazionale, organizzato da Vivodimusica e realizzato con il sostegno del Comune di Santa Fiora e di Sorgenia.

Venerdì 26 aprile le escursioni mattutine danno appuntamento alle 10 di fronte al Comune e insieme alla guida ambientale, Michele Arezzini, si farà visita alla Galleria della Sorgente del Fiora: seicento metri all’interno delle viscere del vulcano fino a raggiungere la sorgente più importante della Toscana dove sgorga l’acqua, la linfa vitale che disseta tutta la Maremma.

Un ringraziamento speciale all’Acquedotto del Fiora per aver sostenuto le escursioni del mattino, tutte gratuite.

Le musiche iniziano alle 17, alla Chiesa della Madonna delle Nevi, con Flaco Biondini & Alessandro D’Alessandro. Biondini è il chitarrista storico di Francesco Guccini con cui ha composto anche alcune canzoni, ma è stato collaboratore anche di Paolo Conte, Vinicio Capossela, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi. Alessandro D’Alessandro è uno tra i più importanti suonatori di organetto in Italia. Ha collaborato con Angelo Branduardi, Franco Battiato, Daniele Sepe, Riccardo Tesi e tanti altri.

La Peschiera, alle 18.30, nello specchio delle sue acque, propone il live de La Gabbia, una band alternative rock di Bologna che è stata finalista nel 2018 di Sanremo Rock e tra i 12 finalisti candidati a salire sul palco del Primo Maggio a Roma sempre nel 2018. Stanno portando in giro il “Bruciare vivo tour”, titolo del loro EP, e a breve entreranno in studio per il loro nuovo lavoro.

Alle 21.30 l’Osteria “Sottolportone” accoglie Bobo Rondelli in concerto. Rondelli è una delle personalità più irrequiete e geniali del panorama musicale italiano. Cantautore, attore e poeta, sicuramente Bobo troverà a Santa Fiora un modo per intrattenere gli spettatori di Canta Fiora con la sua capacità di raccontare e di cantare offrendo una performance unica.

A seguire “L’ultima canzone”, sempre “Sottolportone”, il concerto che vede tutti insieme gli ospiti del festival: da Roy Paci a Vince Tempera, da Ruggero de I Timidi a Goinba Trio.

Anche venerdì 26 aprile, dalle 18 i Cantincantina allieteranno le vie del borgo amiatino diffondendo i canti dalle cantine nel centro del paese con i musicisti che hanno deciso di partecipare a questo singolare format.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.