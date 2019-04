Asl: Chiusi alcuni servizi Asl venerdÃ¬ 26 aprileÂ 

Asl: Chiusi alcuni servizi Asl venerdì 26 aprile

Grosseto: In occasione della Festività del 25 aprile, l’Asl Toscana sud est comunica che venerdì 26 aprile, le attività amministrative, della Medicina Legale e del Dipartimento di Prevenzione, svolte presso la sede di Villa Pizzetti, saranno sospese. Il Dipartimento di salute mentale sarà invece aperto al pubblico regolarmente.

Anche il centro Screening e il relativo call center rimarranno chiusi al pubblico nei giorni 24 e 26 aprile.

In tale periodo sarà possibile contattare il Centro Screening per e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sarà comunque possibile prenotare, disdire e modificare appuntamenti per pap test, test HPV e mammografie contattando il CUP.