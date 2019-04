Arte & Vino in Cantina, lo scultore Giorgio Butini lavora alla sua opera per la Casa dei Pesci

Magliano in Toscana: Fervono i preparativi a La Cantina la Selva in attesa del grande evento del 18 maggio, la 3° edizione di Arte & Vino in Cantina.



Tema dell'evento curato da Caroline Egger, Davide Iannace e Roland Krebser è quest'anno la Casa dei Pesci, il grande progetto che ha come obiettivo la tutela dell'ecosistema marino e il contrasto della pesca a strascico illegale attraverso il posizionamento sui fondali di grossi blocchi di marmo, sculture che daranno vita ad un museo sottomarino unico al mondo diventando “case per i pesci”.

In Cantina presenterà il suo lavoro lo scultore fiorentino Giorgio Butini, che per la Casa dei Pesci ha pensato ad una trilogia che attraverso la figura femminile racconta il trascorrere del tempo. L'artista è già all'opera, immerso nel paesaggio della campagna di Magliano in Toscana che circonda l'azienda. Sta lavorando all’opera “Futuro”, una bambina che incarna il futuro come simbolo di rinascita.

"Mi sono messo in gioco – ha commentato Giorgio Butini – perché sento di credere in questo progetto che voglio condividere nella mia arte. Il mare è un bene prezioso, è di tutti. Il tema di questa mia opera vuole essere un augurio di riuscire in questo progetto di ripopolamento dei fondali, un contributo per migliorare il nostro futuro e salvaguardare l'ambiente attraverso l'arte".

Figlio d'arte, Giorgio Butini ha studiato al Liceo Artistico Statale “Leon Battista Alberti” di Firenze, imparando successivamente l’arte della scultura a bottega dal Maestro Antonio Berti e all’Accademia privata dell’artista Raimondo Riachi.

"Siamo tutti molto emozionati in attesa di questo evento – ha detto Caroline Egger – è bello vedere il progetto prendere forma. L'opera che Giorgio Butini sta realizzando è di buon auspicio. L'idea di rinascita che ha l'artista rispecchia anche la filosofia della nostra azienda, di esaltare con il nostro lavoro il legame tra natura e cultura. Ed è proprio in questa ottica che nascono tutti i nostri progetti".

Per l'occasione la Cantina La Selva lancia sul mercato due nuove etichette, in edizione limitata: Materia Bianca e Materia Rossa. Nella grafica un esplicito omaggio alla Casa dei Pesci, l'acquerello dello sfondo rappresenta infatti il mare.

L'appuntamento con Arte & Vino in Cantina è per il 18 maggio, dalle 11:30 alle 23:00. Sarà una giornata nella natura e nella cultura, dove l'arte e la musica si uniscono alla degustazione di vini e prodotti biologici nell'idea di promozione del territorio.