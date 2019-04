Botta e risposta. Urbanistica. ‘Segretario Pd, Conti sostiene tutto e il contrario di tutto, ma siamo sicuri che conosca le carte’

“Fabrizio Rossi, assessore Urbanistica ribatte punto su punto quanto afferma l’esponente del Pd grossetano”.

Grosseto: “L’archichetto Conti del Pd, - commenta in una nota Fabrizio Rossi, assessore Ubanistica comune Grosseto - ha la grande capacità e merito di sostenere nello stesso articolo tutto e il contrario di tutto, mischiare le carte urbanistiche a suo piacimento come un frullatore all’opera e finendo per dire che comunque gli atti amministrativi sono conformi alla legge, ma l’amministrazione si sottrae alla normativa (come si legge nel virgolettato)!?”

“Come dire fate tutto bene, - ironizza Fabrizio Rossi - tutto è corretto ma è un “escamotage” scorretto o inventato da non si sa chi per fregare i cittadini che sono impossibilitati a partecipare e dire la loro, perché non vi sono procedure trasparenti o che l’amministrazione lavori all’insaputa di qualcuno che non sa e non comprende quali artifici si stiano preparando contro la città. Forse per eccesso di protagonismo, collezionando gaffe come nell’ultimo articolo che apprendiamo dalla stampa, occorre rimettere al proprio posto alcune parti del puzzle, raffazzonate ad arte, che il segretario del PD lancia sul tavolo dell’opinione pubblica con troppa imprudenza e faciloneria inaccettabile”.

“Corre l’obbligo, - puntualizza l’Assessore - che questa amministrazione sa valutare bene le scelte che fa e ha al suo interno professionalità di primo piano che agiscono nella trasparenza e nella legalità.

Forse il novello segretario del PD dovrebbe prima riappacificarsi con la materia, che sostiene di conoscere ma che, da una prima analisi dimostra quanto meno di non comprendere. Leggere le carte, ormai pubbliche poiché già disponibili addirittura sul sito del comune nell’apposita pagina denominata “amministrazione trasparente” – come prevede la procedura che lui cita ma che non conosce – è già sinonimo di trasparenza così come di partecipazione, poiché ogni cittadino interessato può analizzarle e proporre le sue osservazioni come stabilito dalla legge regionale che regola la materia”.

“E’ singolare, - continua Fabrizio Rossi - come si possa definire un “escamotage” lo strumento delle varianti quando è proprio la legge regionale n. 65/2014 che le ammette e ne regolamenta il procedimento. Forse vuole criticare la Regione Toscana che il suo partito amministra da sempre? Forse vuole sostenere che il procedimento è illegittimo e che i funzionari del comune hanno fatto atti illegittimi? Perché sarebbe molto grave una tale affermazione, ritenuto che proprio con l’avvio del procedimento della revisione del piano strutturale e del piano operativo – ex regolamento urbanistico- anche la fase della partecipazione più ampia e inclusiva è disciplinata e tutti i cittadini potranno partecipare, non al dibattito su pochi ettari di suolo già all’interno del piano strutturale, bensì per tutti i 474,46 Kmq del quale è composto il territorio comunale”.

“Ma veniamo per ordine, - puntualizza ancora l’assessore Rossi - prendendo spunto dalle aree che Conti ha evidenziato. Si capisce, rivolgendosi all’esponente Pd, che non ha minimamente preso in considerazione alcuni fattori sostanziali del piano strutturale e dell’attuale regolamento urbanistico, oltre a non seguire attentamente le dinamiche dell’ente, poiché dovrebbe sapere che con una semplice visione del sito internet del comune – visto che leggere le carte non gli piace - notevoli previsioni urbanistiche sono già decadute da tempo (dal 3.7.2018). Già queste decadenze generano notevole spazio al dimensionamento complessivo dell’UTOE della città di Grosseto, consentendo una netta diminuzione di consumo di nuovo suolo (altro aspetto citato dal Conti ma evidentemente non compreso)”.

“Uno di questi esempi, - elenca Fabrizio Rossi - appunto è Poggetti Nuovi: trattasi in parte di aree di trasformazione decadute nel 2018, per le quali non sono pervenute richieste di proroghe o riadozione; per i Quattro Poderi invece l’area è interessata da una piano di lottizzazione per il quale il consorzio di proprietari ha chiesto l’annullamento della convenzione a suo tempo sottoscritta con l’ Amministrazione.

Altresì la grande area Ex STU Barbanella: area di trasformazione decaduta nel 2018 per la quale sono state presentate istanze di sua riproposizione e altre di definitiva cancellazione considerata la volontà dei proprietari di mantenere l’uso ortivo di diverse aree e, considerata la frammentarietà delle varie istanze si è deciso di valutare il tutto in sede di stesura di Piano Operativo. Sugli Orti del Vignaccio sono state presentate alcune richieste per l’edificabilità a scopo residenziale; si tratta di un’area caratterizzata da elevata frammentazione fondiaria per cui non era possibile ipotizzare una variante a macchia di leopardo senza una progettazione unitaria che coinvolgesse le proprietà non interessate al cambio di destinazione urbanistica; quindi l’amministrazione potrà valutare una diversa destinazione in sede di piano operativo, tenendo conto delle fasce di rispetto derivanti dal piano di rischio aeroportuale.

Sull’ippodromo: non risultano istanze di variante se non la riadozione di una scheda urbanistica per finalità alberghiera già portata all’esame del Consiglio Comunale nel 2018 per la proroga della stessa e per la quale la Regione ha chiesto di riadottarla; l’Amministrazione ha avviatoil procedimento prevedendo anche la funzione residenziale con trasferimento di Sul da altra area.

Orti di Via de Barberi e della Saracina: vi sono alcune istanze di variante non riguardanti nella loro interezza le aree ortive in questione la cui proprietà è alquanto frammentata; è da verificarsi la applicazione della LRT 41/2018 sul rischio idraulico che introduce, a ridosso delle opere idrauliche (argine del fiume Ombrone), la magnitudo idraulica come ulteriore parametro per la progettazione. A tal riguardo, con il piano operativo sarà definito questo nuovo specifico parametro idraulico. Orti via Scansanese e argine Ombrone: per gli aspetti idraulici valgono le considerazioni suesposte, in tale ambito ricade peraltro la Variante in Via Scansanese in fase di Verifica di Assoggettabilità a VAS per una media struttura di vendita.



Area lungo la Via Serenissima: al momento non risulta presentato il piano attuativo dell’area di

trasformazione tuttora vigente lungo la via serenissima che rappresenta l’intervento urbanistico più importante del vigente Regolamento Urbanistico in termini di estensione territoriale e di sul complessiva residenziale, posto dalla precedente amministrazione.

Area dietro ex Mabro: è in fase di attuazione un piano di Lottizzazione residenziale mentre per il triangolo evidenziato in fondo a via Genova è in fase di realizzazione una R.S.A. Aree adiacenti Commendone (Roselle): trattasi di aree private soggette a vincolo paesaggistico lettera m, adiacenti aree pubbliche per le quali il masterplan di roselle, approvato dalla Giunta Comunale, ha ipotizzato alcune soluzioni; il masterplan è stato trasmesso al progettista del piano operativo per il quadro conoscitivo.

Premesso quanto sopra, è paradossale che si definisca “discriminatorio” l’operato dell’amministrazione comunale. Le Varianti in corso di redazione sono oggetto di pubblicazione degli atti da parte del Garante della Comunicazione, di pubblicazione della VAS cui seguirà il percorso istituzionale come da regolamento del consiglio comunale; infine ci sarà il percorso delle osservazioni”.

“Pertanto mi domando, - termina l’assessore Fabrizio Rossi - se il Pd per bocca di Conti critica così tanto le procedure della Legge regionale ritenendole discriminatorie o poco trasparenti, perché non si rivolge ai suoi rappresentanti in Regione Toscana affinché cambino le norme che il PD ha approvato soltanto cinque anni fa? Sarebbe più onesto rivolgersi al legislatore regionale che ha strutturato siffatte procedure anziché contro chi si limita ad applicarle come il comune di Grosseto”.