â€˜Lotta alla siccitÃ â€™

‘Lotta alla siccità’

Il Consorzio 6 Toscana Sud apre anticipatamente la stagione irrigua.

Grosseto: Non è la prima volta che accade, ma un inverno scarsamente piovoso e le previsioni di una lunga estate calda, hanno indotto il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud a venire incontro alle richieste dei tanti utenti e ad aprire quindi anticipatamente il servizio di irrigazione.

Un impianto che, come in ogni stagione, è stato oggetto durante il fermo invernale dei consueti interventi di manutenzione su cateratte, paratoie e quanto altro. Per questo il Consorzio ha disposto la riapertura dell'impianto irriguo consortile che, ricordiamo, arriva oggi a soddisfare circa 600 utenze, 239 delle quali sono rappresentate da aziende agricole, per una superficie di 3350 ettari di terreno agricolo, irrigato attraverso 26 comizi.

Numeri importanti che in futuro cresceranno, quando saranno realizzati i 3 progetti finanziati recentemente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo che riguardano la realizzazione di un invaso ad uso irriguo in località Cernaia, quella di un impianto irriguo nella zona di Alberese e la realizzazione di un altro impianto simile, alimentato dal lago di San Floriano, nel territorio comunale di Capalbio.

L’impianto irriguo consortile resterà in funzione normalmente, almeno sino al termine della stagione estiva, salvo quelle interruzioni che ogni tanto accadono, dovute all’intorbidimento delle acque del fiume Ombrone, dal quale viene presa l’acqua, allorché si verificano a monte copiose precipitazioni. Un servizio di estrema importanza per il settore agricolo della Maremma e i suoi prodotti di eccellenza che nascono dalla terra, oggi sempre più secca e bisognosa di acqua.

Il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, raccomanda infine gli utenti, di segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di guasto o rottura dovessero verificarsi.