‘Il Palio della Costa degli Etrusca entra nel vivo: tutti gli appuntamenti’

San Vincenzo: Musica e mondanità a San Vincenzo. Il Palio della Costa Etrusca è anche questo. Entra nel vivo il calendario di appuntamenti della tredicesima edizione del Palio della Costa Etrusca, l’unico palio che si corre sulla spiaggia, con la serata di gala al Teatro Garden Resort in programma sabato 20 aprile (ore 21.00. Ingresso libero) con il tribute show della Rino Gaetano Band e la partecipazione straordinaria di Marco Morandi per uno spettacolo musica memorabile.

Tutto pronto sulla spiaggia dove sono in corso gli ultimi allestimenti alla pista che ospiterà domenica 21 aprile la seconda edizione della Quintana Storica (dalle 15.00) con l’inedito abbinamento cavaliere-amazzone e lunedì 22 aprile (14.30), Pasquetta, la tredicesima edizione del Palio della Costa Etrusca con la sfida tra i migliori fantini di Piazza del Campo in groppa ai più veloci cavalli montati a pelo d’Italia. Tra i 32 fantini attesi al canapo ci saranno la leggenda Luigi Bruschelli “Trecciolino” con 13 vittorie al Palio di Siena, Andrea Mari “Brio” con 6, Giovanni Atzeni “Tittia” e Jonathan Bartoletti “Scompiglio” con 5 a testa e Giuseppe Zedde “Gingillo” con 3 successi ed Andrea Coghe “Tempesta” vincitore dell’ultimo palio corso, quello straordinario, lo scorso ottobre in sella a Remorex per i colori della Tartuca.

A contendersi il “cencio” saranno come tradizione gli otto comuni della Costa Etrusca (Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino).

Il cencio, presentato giovedì sera nella Sala Torre dal Sindaco, Alessandro Bandini e dal Presidente dell’Asd Palio della Costa Etrusca, Luciano Toncelli e dal Responsabile del Comitato Organizzatore, Roberto Saggini, è stato realizzato a quattro mani da Sara Guerrini e dal padre, Nello Guerrini.

Per l’occasione premiato anche Erik Fumi, il fantino paraolimpico atteso sul circuito del Palio della Costa Etrusca a Pasquetta per una parata in sella al suo cavallo.

Promossa dall’Associazione Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di San Vincenzo, Magic, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Luca C., Solvay, Cavallino Matto con il patrocinio della Regione Toscana e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, il Palio della Costa Etrusca entra ufficialmente nel vivo (info, orari e programmi su www.paliodellacostaetrusca.com o nei punti vendita di Rangiroa Viaggi e Tuscany4me di San Vincenzo).

Ecco tutti i prossimi eventi: sabato 20 aprile (ore 21.00) gala con la cover band di Rino Gaetano con special guest Marco Morandi presso Teatro Garden Resort; domenica 21 aprile (ore 15.00) Quintana Storica presso pista gara e lunedì 22 aprile (ore 14.30) Palio della Costa Etrusca e veleggiata storica.