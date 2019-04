Eventi: ‘Cavalli e Cavalletti’ apre calendario Palio della Costa Etrusca

San Vincenzo: La mostra “Cavalli e Cavalletti” apre il calendario di eventi del Palio della Costa Etrusca a San Vincenzo (LI). Al via, finalmente, l’agenda di appuntamenti extra collegata alla kermesse equestre che scandiscono la settimana pasquale, Pasquetta compresa.

In agenda, da domenica 14 fino a lunedì 22 aprile arte, talk show, gala musicali, giochi storici e naturalmente lo spettacolare Palio della Costa Etrusca, l’unica corsa al mondo che si corre sulla sabbia, con 32 tra i migliori fantini del circuito in groppa a cavalli montati a pelo tra i più veloci d’Italia.

Promosso ed organizzato dall’Associazione Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di San Vincenzo, Magic, Cavallino Matto, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Luca C., Solvay e Cavallino Matto con il patrocinio della Regione Toscana e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, la settimana del Palio coinvolge per la prima volta tutto il territorio ed alcuni dei suoi epicentri culturali e dell’intrattenimento tra i più piacevoli come il centro commerciale di San Vincenzo, la celebre Torre, recentemente restaurata, il Teatro Garden Resort e naturalmente la spiaggia.

Apre il palinsesto domenica 14 aprile con inaugurazione alle 15.30 alla presenza del Sindaco, Alessandro Bandini la mostra “Cavalli e Cavalletti” allestita nella zona blu del centro commerciale di San Vincenzo, tra mare e negozi. In esposizione, fino a Pasquetta, una ventina di quadri realizzati dagli artisti del centro artistico locale. In programma, per tutto il pomeriggio, anche una dimostrazione di ritrattistica in diretta a cura degli allievi del Liceo Artistico Marco Polo di Cecina e l’inaugurazione della personale dell’artista Sara Guerrini nella Sala “La Torre”.

Il calendario prosegue giovedì 18 aprile (ore 21.00) con la presentazione del Cencio 2019 dipinto a quattro mani da Sara Guerrini e Nello Guerrini scandita dal racconto testimonianza dello sfortunato fantino Erik Fumi diventano un simbolo di questo sport (è tornato in sella dopo 4 anni dal tragico incidente che aveva rischiato di paralizzarlo). C’è anche tanta musica nella settimana del Palio della Costa Etrusca con il gala in agenda sabato 20 aprile (ore 21.00) press il Teatro Garden Resort della cover band di Rino Gaetano con special guest Marco Morandi.

Chiudono il palinsesto sulla pista allestita in spiaggia il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile (ore 15.00. Ingresso libero) la Quintana Storica con la sfida tra i più bravi Cavalieri ed Amazzoni del circuito e lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta il Palio della Costa Etrusca (info, orari e programmi su www.paliodellacostaetrusca.com o nei punti vendita di Rangiroa Viaggi e Tuscany4me di San Vincenzo).

Per informazioni www.paliodellacostaetrusca.it e pagina ufficiale Facebook.