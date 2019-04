Film-documentario 'La Montagna Vuota'

Firenze: Il 13 e 14 Aprile Speleo ‘70 sarà sul fondo del Complesso Carsico del Monte Corchia ad una profondità di -1187 mt. per ultimare le riprese del nuovo Film-Documentario “La Montagna Vuota” di Roberto Tronconi.



Il complesso carsico del Monte Corchia oltre 70 Km di sviluppo è considerato uno dei massimi sistemi carsici d’Europa dove per 180 anni si sono avvicendate generazioni di speleologi giunti da tutto il mondo con l’intento di svelarne i più reconditi segreti e di comprenderne la vastità.

L’equipe formata da quindici speleologi, sotto la direzione dei maremmani Roberto Tronconi e Nando Ricceri tenteranno, condizioni idriche del grande fiume sotterraneo Emile Vidal permettendo, di raggiungere il fondo per ripetere le gesta dei primi esploratori che vi giunsero nel lontano 1960 e documentarne la discesa che diverrà poi parte integrante del nuovo Film.



Film, primo nel suo genere, ormai giunto alle battute finali che sta già suscitando un notevole interesse mediatico tanto che la pagina Facebook della Federazione Speleologica Toscana che ne patrocina la realizzazione è stata letteralmente presa d’assalto con circa 10mila visite in meno di due giorni per visualizzare il trailer del nuovo Film.





Il film “La Montagna Vuota” è un viaggio dentro quello che a ragione viene considerato uno dei “massimi” sistemi carsici d’Europa, dove per 180 anni si sono avvicendate generazioni di speleologi giunti da tutto il mondo con l’intento di svelarne i più reconditi segreti e di comprenderne la vastità.

La prima traccia documentale delle esplorazioni della Buca di Eolo o “Ventajola”, nome con cui era conosciuto allora l’Antro del Corchia, risalgono al lontano 1840 ad opera dell’Ing. Angelo Simi e di suo Figlio.

Ma è soltanto nel 1960 che viene raggiunto per la prima volta il fondo del complesso carsico con una spedizione congiunta dello SCM e GSB (Speleo Club Milano e Gruppo Speleologico Bolognese).

Tempi assai lontani ma incredibilmente uno dei protagonisti di quella memorabile impresa , oggi ancora in vita, accompagna lo spettatore con il suo racconto rievocativo mentre scorrono le affascinanti immagini del Fiume E. Vidal.

Il film “La Montagna Vuota” però non vuole essere soltanto il ricordo di ciò che in quegli anni di fervore a cavallo tra anni ‘60 e ‘70 ebbe a significare l’esplorazione dell’Antro del Corchia con le sistematiche spedizioni di ricerca da parte del Gruppo Speleologico Fiorentino e non solo, ma vuole porre anche un interrogativo su ciò che oggi sia divenuto fare speleologia.

E’ Andrea Gobetti, noto scrittore e speleologo, protagonista delle esplorazioni dell’Abisso C. Fighiera, una delle pagine più belle e affascinanti della storia di questo complesso sistema ipogeo ad addentrarsi nel tema e a porre sul tavolo la questione di cosa significhi oggi essere speleologo.

Andrea Gobetti come al solito, irriverente e sferzante, disamina la questione saliente del perché l’uomo scenda nelle viscere della terra e da essa ne venga attratto: la sete eterna di conoscenza, la voglia di sapere che l’uomo ha di fronte a questi vuoti immensi che incontra nel suo “vagare” dentro il Monte Corchia, obbliga lo spettatore a riflettere sul significato interiore e filosofico del concetto di “Montagna Vuota”, una fitta ed intricatissima rete di gallerie e pozzi che si articola nel cuore della montagna per uno sviluppo inimmaginabile di 70 Km ed oltre, fino ed una profondità di –1187 mt., tale da costituire un unicum geologico planetario.

Il film oltre a mostrare le immagini di questo strabiliante complesso carsico di notevole interesse naturalistico è una raccolta documentale di quei momenti storici unici e di quelle memorabili imprese, tale da rappresentare un importante contributo alla conoscenza nonché valorizzazione del Monte Corchia sulle Alpi Apuane e del suo comprensorio.