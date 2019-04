Conferenza con il prof. Camarri. ‘Dalla ricerca di base alle applicazioni’

Piombino: Sabato 13 aprile alle ore 17.30 si svolgerà presso la Saletta Rossa del Comune, la conferenza organizzata dal Rotary Club di Piombino ed intitolata “L'infinitamente piccolo: dalla ricerca di base alle applicazioni”.

A fare da relatore il fisico piombinese Paolo Camarri che laureato in Fisica all'Università di Pisa ed in Ingegneria delle Telecomunicazioni all'Università di Roma “Tor Vergata”, dal 2017 è Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma “Tor Vergata”.

Il Prof. Camarri ha svolto ricerca nel settore della Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali come membro di collaborazioni internazionali nell'ambito di esperimenti svolti presso i laboratori europei del CERN di Ginevra e presso l'Osservatorio di raggi cosmici ad alta quota di Yangbajing (regione autonoma del Tibet, Cina) e ha dato contributi essenziali allo sviluppo di dispositivi di particelle elementari.

Un ospite d'eccellenza quindi, che saprà affascinare i presenti descrivendo le ultime scoperte della scienza e le sue prospettive. Per oltre un secolo, l’osservazione delle particelle elementari ha impegnato generazioni di fisici e di ingegneri nello sviluppo di tecnologie di avanguardia per potere effettuare misure che in un certo qual modo sfidano il buon senso e la logica ordinaria.

Il frutto di questa ricerca di punta è duplice: nell’immediato, l'avanzamento della conoscenza dei meccanismi che regolano il funzionamento del nostro universo su scala sub-atomica; nel medio e lungo termine, la messa a punto di tecnologia avanzata che trova puntualmente applicazioni pratiche che contribuiscono in maniera cruciale allo sviluppo della nostra civiltà.

Di tutto questo ci parlerà il Prof. Paolo Camarri in una conferenza aperta a tutti e che si annuncia di grande interesse e molto partecipata.