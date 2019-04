Urbanistica: â€˜500.000 euro a Province e CittÃ  Metropolitana per la pianificazione d'areaâ€™

Urbanistica: ‘500.000 euro a Province e Città Metropolitana per la pianificazione d'area’

Firenze: Dalla Regione 500.000 euro in tre anni alla Città Metropolitana e alle Province della Toscana per redigere i Piani territoriali di coordinamento (Ptc), strumenti di pianificazione territoriale in conformità al Pit.

L'obiettivo è coordinare la pianificazione comunale ed intercomunale e dare una programmazione anche socio-economica a livello provinciale.

Il protocollo che assegna queste risorse è stato firmato in Regione dall'assessore regionale al governo del territorio e dai rappresentanti di tutte le 10 Province toscane.

La ripartizione tra i beneficiari ha tenuto conto della popolazione residente, del numero dei Comuni e della superficie territoriale amministrata. Sulla base di questi parametri sono stati destinati 60.000 euro alla Città Metropolitana di Firenze e alle Province di Siena, Grosseto e Arezzo, 50.000 euro alle Province di Pisa e Lucca e 40.000 euro alle Province di Livorno, Pistoia, Massa Carrara e Prato.

Le risorse saranno progressivamente stanziate negli anni 2019 (150.000 euro), 2020 (150.000 euro) e 2021 (200.000 euro).

Con questi fondi la Città Metropolitana e le Province dovranno avviare il procedimento per la redazione dei Piani territoriali di coordinamento entro il 31 dicembre 2019, adottarli entro il 30 novembre 2020 ed approvare gli strumenti, conformati al PIT, entro il 30 novembre 2021.