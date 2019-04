Appalti pubblici: Nuove norme sullâ€™affidamento dei lavori

Appalti pubblici: Nuove norme sull’affidamento dei lavori

Il testo illustrato dal presidente della commissione Affari istituzionali. Previsto il ‘Durc di congruità’ come strumento destinato a contrastare i fenomeni di illegalità

Firenze: Nuove norme sugli appalti pubblici e in particolare sull’affidamento dei lavori. È quanto dispone la proposta di legge illustrata all’aula dal presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani.

Le nuove disposizioni organizzative sulle procedure di affidamento di lavori pubblici, per la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa, sono contenute in un testo unificato, risultato della sintesi operata in commissione tra una proposta di iniziativa consiliare, primo firmatario il consigliere Leonardo Marras, e una della Giunta regionale, che introduce modifiche alla legge toscana 38 del 2007 (‘Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro’). Le nuove disposizioni saranno applicate alla Regione, agli Enti locali, alle Asl, alle aziende pubbliche per i servizi alla persona.

Il settore dei lavori pubblici, ha ricordato Bugliani, è determinante per l’economia del territorio e la proposta di legge all’aula tiene anche conto della progressiva trasformazione dell’Ente Regione, sempre più in ente di gestione piuttosto che di programmazione, anche in seguito al passaggio di competenze dalla Province. Il testo al voto porta con sé la forte volontà di tutelare il lavoro di qualità e la sicurezza del lavoro, il tentativo di tutelare e valorizzare il tessuto produttivo locale.

L’obiettivo perseguito è quello della semplificazione. Per gli appalti di importo superiore a 2milioni di euro, si introduce il Documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera con riguardo al cantiere e rispetto all’esecuzione dell’appalto: si tratta del cosiddetto ‘Durc di congruità’, ovvero uno strumento destinato a contrastare fenomeni di illegalità.

A tutela della stabilità occupazionale sono previste misure destinate a favorire il riassorbimento del personale impiegato da parte dell’appaltatore uscente e c’è una valorizzazione di micro e piccole imprese e anche delle sturt up, in quanto si stabiliscono criteri premianti nella valutazione delle offerte. Si stabilisce anche, a carico della stazione appaltante, un ‘onere motivazionale aggravato’ nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti per gli affidamenti che abbiano un importo superiore alla soglia comunitaria.

Riguardo alle procedure di affidamento di lavori, si disciplinano le modalità di svolgimento indagini di mercato e di costituzione e gestione di elenchi degli operatori economici da consultare nelle procedure negoziate, approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione. Si rinvia a una delibera della Giunta regionale per disciplinare le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici.

Quando non si ricorra alla procedura mediante l’utilizzo degli elenchi, e quindi vi sia la ‘determina’ a contrarre con successive manifestazioni di interesse, si prevede la facoltà per la Regione di optare, nel caso di un numero notevole di manifestazioni di interesse, per la procedura del sorteggio, svolta con modalità informatizzata attraverso la piattaforma Start. Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla legge consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti, nelle procedure che presentino un interesse particolarmente localistico, di garantire, proprio mediante la procedura informatizzata, la presenza di operatori economici che abbiano sede operativa nel territorio regionale tra i soggetti da consultare, per una misura non superiore al 50 per cento.

È previsto un rafforzamento dell’Osservatorio regionale sugli appalti, che provvederà all’elaborazione dei dati e di analisi statistiche per fornire uno strumento conoscitivo di supporto per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione e per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.