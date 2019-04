Il codice degli appalti: novità e prospettive

A Roccastrada un incontro organizzato da ANCI con gli operatori del settore.

Martedi 16 aprile presso il Centro giovanile ”Kaos Kreativo“ in largo don Bailo.



Roccastrada: ANCI Toscana, nell’ambito dell’organizzazione di una serie di incontri per esaminare la normativa sui contratti pubblici ed individuare criticità e proporre soluzioni, ha individuato il Comune di Roccastrada per un seminario operativo con gli operatori del settore. L’incontro si terrà martedi 16 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14,30 presso i locali del centro giovanile “Kaos Kreativo”.

Dopo le richieste di miglioramento della normativa sui contratti pubblici e alcune modifiche realizzate attraverso il D.L. Semplificazioni e la Legge di Bilancio, nel corso del 2019 arriverà il nuovo Codice degli Appalti anticipato dal Decreto Sblocca Cantieri di prossima pubblicazione.



Un incontro, che alternerà momenti di plenaria a gruppi di lavoro, per approfondirne l’impatto e confrontarsi sui temi di maggiore interesse dei Comuni e dei soggetti che si trovano ad interagire con la PA.

Le riflessioni e le raccomandazioni scaturite dai tavoli saranno raccolte in un documento di sintesi che verrà sottoposto all’attenzione dell’ANCI Nazionale.



Per informazioni contattare la segreteria organizzativa Tel 055 2477490



La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi seguendo il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-codice-degli-appaltiultime-novita-e-prospettive-59311380937