Ministro Costa ha varato piano lupi. Delusi gli allevatori

Grosseto: Il Ministro Sergio Costa ha varato il piano lupo, un piano che dovrà essere approvato dalla conferenza stato regioni. Un piano che ha deluso gli allevatori che si sentono abbandonati nuovamente, ma non disposti a rimanere in silenzio.



Questo piano lupo ormai obsoleto rispetto all’attuale situazione ha eliminato l’ultimo punto che permetteva il prelievo del 5% unicamente per accaparrarsi l’appoggio degli ambientalisti ed animalisti, ipotizzando ancora una volta la pacifica convivenza tra lupi e pecora “ Il libro dei sogni” Altro aspetto , molto discutile, trattato nel piano lupo sono gli attacchi predatori , si parla di numeri di poco conto , non si capisce da dove sono stati presi e sarebbe corretto sapere che gli allevatori non stanno più denunciando gli attacchi visto le innumerevoli spese per lo smaltimento delle carcasse, c’è molto sommerso insieme alla disperazione.

Un piano che tutela il lupo per paura della sua estinzione, quando prolifera a dismisura, basta vedere i dati dell’Appennino, non è in via di estinzione tutt’altro , in questo scenario sono gli ovini in via di estinzione, provocando la loro mancanza innumerevoli danni all’ambiente , ma ciò non interessa a tutti coloro che lo vogliono salvaguardare. Si continua a credere che si possono risolvere i problemi della zootecnia, attraverso l’utilizzo di rete e cani ,sarebbe opportuno che si comprendesse quali aspetti negativi portano queste misure a tutto l’indotto.

Altro aspetto da non sottovalutare di questo piano lupo, il costo del monitoraggio da parte dell’Ispra sul territorio nazionale, non è tollerabile continuare a spendere soldi pubblici in un momento come questo, quando molte famiglie non sanno di che vivere , unicamente per non risolvere il problema. Alla luce di queste considerazioni , fin quando il problema non verrà risolto definitivamente, gli allevatori pretendono 50 € a capo per la tutela dei greggi e i mancati guadagni, i danni da predazione siamo pagati al 100% e lo Stato deve sobbarcarsi i costi dello smaltimento delle carcasse, così finalmente avremo i dati veritieri per quanto riguarda gli attacchi predatori.

La Presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, fa un appello a tutte le regioni che hanno tale problematica:”in conferenza stato regioni non venga approvato questo piano lupo. “Lo stesso Europarlamentare Dorfmann , nel quale poniamo grande fiducia ha dichiarato che il Ministro Costa è scollegato dalla realtà italiana , pertanto siamo certi che le province di Trento e Bolzano , come hanno sempre fatto non daranno la loro approvazione. Nel frattempo riguardo alla regione Toscana sarà fatta una interrogazione per sapere come si muoverà in Conferenza Stato regioni.