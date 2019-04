Spedizione Gansbaai 2019 - Grande Squalo Bianco

Massa Marittima: Dal Centro Studi Squali (Istituto scientifico riconosciuto dal MIPAAFT) di Massa Marittima - Valpiana, è in partenza il team CSS che da 19 anni si reca in Sudafrica nell'ambito del progetto: "Ecologia ed Etologia del Grande Squalo bianco".

Il Gruppo guidato dal Coordinatore CSS Ph.D. Micarelli Primo Biologo marino ed Oceanografo, opererà a Gansbaai a circa 200km ad est di città del Capo, località nota come la Capitale Mondiale degli Squali bianchi. Le attività si svolgeranno con il supporto della Marine Dynamics e del suo team di Skipper e Biologi marini che operano con grande professionalità nell'ambito del DYER ISLAND CONSERVATION TRUST che gestisce la riserva marina, dove oltre agli squali bianchi, è possibile incontrare una folta popolazione di otarie e pinguini.

Il periodo delle osservazioni è come ogni anno compreso tra Marzo e Maggio, ovvero all'inizio dell'inverno sudafricano quando i grandi bianchi sono piu' numerosi nell'area per cacciare le giovani otarie nate da pochi mesi. Anche quest'anno la raccolta riguarderà aspetti dell'etologia dello squalo bianco, in particolare il Comportamento Sociale, cercando anche di approfondire le preferenze cromatiche, visto che trattasi di una delle poche specie di pesci in grado di distinguere i colori.

Le attività sono coordinate dal CSS, con il supporto scientifico dell'Università della Calabria e di Siena ed il supporto locale dell'Università di Stellenbosch.

Anche quest'anno studenti universitari provenienti da 4 diversi atenei italiani: Pisa, Politecnico delle Marche, Torino e Federico II° Napoli.

Alcuni di loro utilizzeranno i dati raccolti e procederanno poi con tesi, ormai a 51 con il supporto del CSS, di cui una buona parte dedicata proprio all'Etologia del grande Squalo bianco.

I risultati della spedizione saranno presentati in occasione del XXIII° Congresso dell'"European Elasmobranch Association" che riunirà i massimi esperti europei di squali in Italia all'Università di Cosenza in Ottobre, Congresso coorganizzato dall'Unical, CSS e GRIS.