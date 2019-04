34Â° Mostra nazionale dei bovini di Razza Chianina

34° Mostra nazionale dei bovini di Razza Chianina

Braccagni: Dal 26 al 28 aprile 2019 la FIERA DEL MADONNINO ospiterà la XXXIV^ Mostra Nazionale dei bovini di Razza Chianina iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

La tradizionale Fiera del Madonnino, con i suoi numerosissimi visitatori provenienti dall'intera Toscana e da altre regioni, è un palcoscenico importante per divulgare e valorizzare ulteriormente la Razza Chianina, considerata la " Regina tra le Razze bovine da carne".

Razza selezionata per la produzione di carne pregiata, la Chianina ha origini antichissime. Tipica dell'Italia centrale, dove resti archeologici testimoniano la sua presenza a partire dal IV secolo A.C., ha conosciuto nel tempo una storia affascinante, sacra agli Dei in età etrusca, cardine dell'agricoltura italiana durante la mezzadria, bovino specializzato per la produzione di carne ai nostri giorni.

Bianca, con pigmentazione nera è famosa per la sua grande mole, alta al garrese, lunga e muscolosa nel tronco, fine nello scheletro, esprime con pari intensità forza ed eleganza, bellezza e produttività.

Famosa per il gigantismo somatico, le vacche pesano mediamente 800 - 900 Kg e spesso arrivano a 1000 , mentre i più famosi tori Chianini hanno raggiunto dimensioni davvero eccezionali, fino a 1700 Kg di peso e due metri di altezza al garrese, rappresentano una vera e propria attrazione, non solo per gli allevatori e per gli esperti del settore, ma anche per il pubblico occasionale.

Anabic ( Associazione Nazionale allevatori Bovini da Carne ) per l'edizione della Mostra organizzata in Toscana in alternanza biennale con l'Umbria, ha scelto la Fiera del Madonnino, come location ideale proprio per la rilevanza che riveste la manifestazione per il settore agricolo, riconosciuta dall'Ente Regionale, come Fiera dell'Agricoltura Toscana.

L'organizzazione della Mostra, interamente finanziata da Grossetofiere, come consuetudine sarà affidata all'Associazione Regionale Allevatori della Toscana che collabora con ottimi risultati con l'Ente Fieristico grossetano anche per altri eventi legati al patrimonio zootecnico regionale.

"Grossetofiere con grandi sacrifici economici, anche per quest'anno è riuscita a riportare la Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Chianina alla Fiera del Madonnino" precisa il Presidente Andrea Masini "la Maremma primeggia in Toscana per il comparto zootecnico che oltre ad essere un settore trainante di tutta l'economia, entra di diritto a far parte delle tradizioni territoriali locali. Non possiamo però ignorare che rispetto alle edizioni passate mancheranno alcuni sostegni finanziari diretti per la manifestazione provenienti dagli Enti di gestione territoriale locale, con ripercussioni sui bilanci

societari"

Il Direttore di Grossetofiere Carlo Pacini, sottolinea come sia importante promuovere all'interno della Fiera del Madonnino il settore zootecnico proprio con la sua manifestazione principale, la Mostra Nazionale dei bovini di razza Chianina, con la speranza che in futuro gli investimenti di Grossetofiere, generino ritorni su tutta la provincia di Grosseto.

Il Presidente APA Grosseto, Gaetano Dalia, ribadisce l’importanza di poter ospitare, con cadenza biennale, la Mostra Nazionale della Chianina in Toscana e, in modo particolare a Braccagni di Grosseto nell’ambito della più partecipata mostra sull’agricoltura toscana. Nella provincia di Grosseto la zootecnia riveste un ruolo significativo; oltre 1/3 della zootecnia Toscana è presente nel Grossetano.

Su Grosseto sono presenti tutte le specie di animali allevate; alle specifiche peculiarità dei bovini ed equini maremmani e dei bufalini, si sommano numerose aziende ovicaprine ed un importante numero di allevamenti e capi di Chianina. Dopo Arezzo e Siena, la provincia di Grosseto è quella che ospita più Chianine.

IL Direttore dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana, Claudio Massaro, sottolinea la soddisfazione dell’A.R.A.T. di poter ospitare in Toscana questo prezioso evento organizzato anche grazie alla volontà dell’Ente Fiera di Grosseto e di A.N.A.B.I.C., Associazione Nazionale delle cinque Razze bianche italiane di Bovini tra le quale spicca la Chianina. La Razza Chianina risulta preziosa non solo per il valore commerciale e la qualità delle carni prodotte, ma anche perché contribuisce a far conoscere ulteriormente la Toscana fuori dai propri confini arricchendo l’offerta enogastronomica proposta ai numerosi turisti che scelgono la Maremma e l’intera Toscana. Quale Razza regina per la produzione della carne, la Chianina svolge un ruolo di traino per l’intera zootecnia della regione. E’ pertanto importante dedicare a questa Razza una grande attenzione promuovendo iniziative capaci di ampliarne la valorizzazione non solo tra gli allevatori ma anche tra i cittadini consumatori. La Fiera del Madonnino, grazie ai numerosissimi visitatori che riesce ad attrarre, rappresenta una tappa

fondamentale da mantenere nel tempo. Massaro ricorda che, come da programma, saranno presenti tecnici ed esperti di Razza di A.R.A.A.T. e di A.N.A.B.I.C. che daranno luogo al Concorso tra le categorie dei diversi capi presenti in Mostra che sfileranno nell’apposito Ring. Tecnici ed allevatori saracco costantemente presenti per poter fornire ai visitatori tutte le informazioni richieste sulla Razza e sull’allevamento. La manifestazione prevede a fine mattinata di domenica 27 aprile, l’asta delle migliori sei Manze da riproduzione presenti in Mostra.