Consorzi Bonifica: â€˜Al via per il rinnovoâ€™

Consorzi Bonifica: ‘Al via per il rinnovo’

Massa Marittima: Il Comune informa che sono in fase di svolgimento le Elezioni Consortili per il rinnovo degli organismi dei due consorzi di bonifica che interessano il territorio massetano.

Le elezioni consortili per il rinnovo del Consorzio 5 Toscana Costa si terranno dal 2 al 6 Aprile, dalle ore 09.00 alle ore 19.00. ; quelle per il Consorzio Toscana 6 Toscana sud si terranno invece nella sola giornata del 4 Aprile, sempre dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Entrambi le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Unione dei Comuni in Piazza Dante a Massa Marittima.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, così come tutte le altre informazioni inerenti le elezioni, sono pubblicate sui siti web dei due consorzi: www.cbtoscanacosta.it e www.cb6toscanasud.it e sul sito unico regionale coordinato da ANBI Toscana e nato proprio per fornire informazioni puntuali e omogenee su tutto il territorio toscano in merito alle elezioni consortili: www.bonificalvoto.toscana.it