Tavolo per lo sviluppo della provincia di Grosseto

Il 17 aprile giornata di mobilitazione per il futuro della Maremma

Grosseto: Il “Tavolo per lo sviluppo per la provincia di Grosseto” voluto dalla Camera di commercio insieme a tutte le associazioni delle categorie economiche di Grosseto, Legacoop Toscana ed ai sindacati Cgil, Cisl e Uil ha annunciato in modo unitario questa mattina una giornata di mobilitazione per i temi cardine dello sviluppo della Maremma prevista il prossimo 17 aprile.

Il think tank del mondo economico e sociale maremmano si è riunito a partire da novembre con lo scopo di individuare una roadmap per tentare di uscire dalla situzione di blocco che la nostra provincia vive ormai da anni e che alla luce dei dati economici della Camera di commerico rischia di segnare un punto di declino inarrestabile. Durante la giornata del 17 aprile, nella sede della Camera di commercio alle 10 e 30, saranno presentate le richieste e le proposte messe a punto dal Tavolo.

“Questa giornata è importante perché per la prima volta tutte le rappresentanze del mondo economico e del lavoro si presentano unite per parlare di sviluppo territoriale – ha dichiarato il presidente Riccardo Breda alla stampa - Abbiamo convocato questa conferenza stampa per far passare un messaggio: il territorio deve sapere che da questo momento in poi è in atto una mobilitazione attiva per rivendicare il nostro diritto allo sviluppo.

In questi mesi abbiamo lavorato tutti insieme per dar vita ad una piattaforma di proposte e richieste per la ripartenza economica. Il 17 aprile si svolgerà la prima giornata di mobilitazione, alla quale aderiscono ben 14 soggetti tra associazioni di categorie e sigle sindacali: in questa occasione sarà presentato il documento che contiene le proposte e richieste. Tutte le forze politiche, locali, regionali e nazionali sono invitate.”

Le organizzazioni che aderiscono

Camera di commercio della Maremma e del Tirreno; ANCE - Associazione Imprese Edili e Complementari; CIA Grosseto; Cisl Grosseto; Cgil Grosseto; CNA Grosseto; Coldiretti Grosseto; Confagricoltura Grosseto; Confartigianato Grosseto; Confindustria Toscana Sud; Confcommercio Imprese per l’Italia Grosseto; Confesercenti delegazione di Grosseto; Federalberghi della Maremma e del Tirreno; Legacoop Toscana; Uil Grosseto.