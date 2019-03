‘Petti Rosso di Manciano’, Pecorino Toscano DOP è stato presentato oggi

Grosseto. Parla 100 per cento toscano il “Petti Rosso di Manciano”, il nuovo Pecorino Toscano DOP del Caseificio Sociale Manciano nato dall’incontro con il Gruppo Petti e OL.MA Collegio Toscano degli Olivicoltori.

Il nuovo formaggio porta avanti la tradizione casearia del Caseificio Sociale Manciano, nato nel 1961 in Maremma e da sempre attento a innovazione e qualità, e conta, per il trattamento in crosta, sul doppio concentrato di pomodoro toscano fornito dal Gruppo Petti, leader in Italia nella lavorazione del pomodoro, e sull’olio extravergine di oliva toscano IGP messo a disposizione da OL.MA Collegio Toscano degli Olivicoltori.

“Petti Rosso di Manciano” è stato presentato oggi, mercoledì 27 marzo nella sede di OL.MA Collegio Toscano degli Olivicoltori, a Braccagni, alla presenza dei rappresentanti dei soggetti coinvolti - Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano; Bruno Tuccio, vicepresidente OL.MA. Collegio Toscano degli Olivicoltori e Pasquale Petti, amministratore delegato del Gruppo Petti - Italian Food S.p.A. - prima di lasciare spazio alla degustazione del nuovo Pecorino Toscano DOP prodotto dal Caseificio Sociale Manciano, formaggio a pasta tenera che è possibile conoscere da vicino anche sul sito www.caseificiomanciano.it.

“Il Pecorino Toscano DOP ‘Petti Rosso di Manciano’ - ha detto Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - nasce per rafforzare il nostro legame con il territorio toscano e porta sul mercato un prodotto 100 per cento naturale, senza conservanti e trattato esternamente con prodotti interamente toscani: il doppio concentrato di pomodoro toscano fornito da Gruppo Petti e l’olio extravergine di oliva toscano IGP messo a disposizione da OL.MA. Collegio Toscano degli Olivicoltori. Ringrazio il Gruppo Petti e OL.MA. per la disponibilità e la collaborazione mostrata fin dalla prima presentazione di questa idea, che vuole dare al nostro formaggio il valore aggiunto di un legame ancora più forte con la Toscana e con le sue eccellenze agroalimentari e garantire al consumatore qualità, trasparenza e continua attenzione per la qualità del nostro marchio DOP”.

“Siamo lieti - ha aggiunto Pasquale Petti, amministratore delegato del Gruppo Petti - Italian Food S.p.A. - di aver preso parte al progetto del Pecorino Toscano DOP ‘Petti Rosso di Manciano’, i cui valori si sposano con quelli del nostro brand Petti e della nostra azienda. Con la nostra linea di conserve di pomodoro 100 per cento toscane prodotte nel nostro stabilimento di Venturina Terme, in provincia di Livorno, abbiamo raggiunto i consumatori di tutta Italia e di vari Paesi nel mondo anche grazie al forte legame con la nostra terra. Costruire sinergie di valore con partner locali, oltre che doveroso, è importante per accrescere la notorietà e il prestigio del nostro territorio di eccellenza”.

“Chiamati in causa per dare vita a questo interessantissimo prodotto - ha aggiunto Bruno Tuccio, vicepresidente OL.MA. Collegio Toscano degli Olivicoltori - siamo stati onorati di far parte del progetto mettendo a disposizione un ambasciatore della toscanità agroalimentare nel mondo, quale è l’olio extravergine d’oliva IGP Toscano. Da molti anni siamo in prima linea per valorizzare questo grande prodotto sui mercati mondiali in cui operiamo e abbiamo accolto con grande entusiasmo un progetto che unisce tre eccellenze del nostro splendido territorio dando vita a un Pecorino Toscano DOP dalle caratteristiche uniche sia sotto il profilo organolettico che per la sua origine, tipicità e tracciabilità.”