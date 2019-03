I arrivo nuove risorse per l’efficientamento energetico edifici pubblici. In Maremma oltre 1,5 milioni

Marras (PD): “Impegno mantenuto, con queste risorse i Comuni potranno realizzare interventi importanti”.

Firenze: Come annunciato ieri dall’assessore Fratoni, la Regione ha scelto di stanziare nuove risorse rispetto alla previsione iniziale per rafforzare gli interventi sul patrimonio pubblico in tutta la Toscana finanziando la graduatoria del bando dedicato a progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici nell'ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. Con il primo stanziamento di 8milioni di euro sono stati finanziati 17 progetti di Comuni e Aziende sanitarie; in questa seconda fase, lo stanziamento ammonta a 32milioni di euro e i progetti finanziati saranno ulteriori 111.

“L’impegno della giunta regionale era quello di destinare nuove risorse per continuare ad investire su questa misura e finanziare in tempi brevi il maggior possibile numero di progetti e così è stato – commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, i progetti complessivamente ammessi a contributo sono 18: nella prima fase ha ricevuto il contributo soltanto il Comune di Montieri per il Teatro di Boccheggiano (80.272 euro), in questa seconda fase i progetti finanziati sono 9 per un valore totale di 1milione e 522 mila euro. Si tratta per lo più di progetti di efficientamento energetico di edifici scolastici, il che aumenta ancora di più il valore di questa misura e della scelta della Regione di chiedere all’Unione Europea l’inserimento dei soggetti pubblici tra i destinatari del POR FESR. Le risorse che le amministrazioni risparmieranno grazie a questo contributo potranno così essere impiegate per altri interventi utili alla comunità”.

Nel dettaglio i progetti della provincia di Grosseto ammessi a finanziamento in questa seconda fase sono:

Comune di Grosseto, 436.773, 31 euro – riqualificazione scuola via Einaudi

Comune di Castel del Piano, 265.919,09 euro – edificio pubblico

Comune di Massa Marittima, 106.646,45 euro – piscina a basso consumo

Comune di Roccastrada, 168.836,40 euro – scuola primaria e dell’infanzia di Sticciano Scalo

Comune di Seggiano, 150.848,30 euro – scuola di Seggiano

Comune di Pitigliano, 126.969,79 euro – scuola elementare Umberto I

Comune di Cinigiano, 111.156,76 euro – edificio pubblico

Comune di Scansano, 80.000 euro – edificio pubblico

Comune di Roccalbegna, 74.371,20 euro – edificio pubblico

Restano da finanziare ancora poco più di cento progetti, di cui otto in provincia di Grosseto dei promossi dai Comuni di Pitigliano, Arcidosso (2), Follonica (2), Roccastrada, Campagnatico, Massa Marittima e uno dell’Unione dei comuni montani Amiata Grossetana.