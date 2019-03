‘Cittadino Informato’, la APP per informare su Allerta e Piani di Protezione civile

Follonica: “Cittadino informato” ed è un nuovo servizio realizzato da Anci Toscana in collaborazione con Confservizi Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) con il supporto tecnico di Geoapp, spin off dell’Università di Firenze.

E così i cittadini follonichesi, oltre all’allertamento telefonico con App dedicata (Allert System) , alla messaggistica, alla rete civica e alle pagine Twitter e Facebook, avranno a disposizione a questa APP che permetterà di aumentare il numero dei cittadini raggiunti dalle informazioni in situazioni di rischio e pericolo, rendendoli appunto cittadini informati.

Con “Cittadino Informato” i cittadini saranno costantemente aggiornati sulle allerta meteo emanate dalla Regione Toscana sul territorio comunale e potranno conoscere in tempo reale i contenuti del Piano di Protezione Civile Comunale. Tutto ciò sarà possibile consultando sul proprio smartphone o tablet quali sono le aree a rischio del proprio territorio e di tutta la Regione, dove sono collocate le zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale e conoscere quali sono le norme comportamentali corrette da adottare per ogni tipologia di rischio (sismico, alluvione, frana, ecc.).

Come fare? E’ necessario scaricare sullo smartphone o tablet l’app gratuita di Anci Toscana “Cittadino Informato” e di selezionare nel menù a tendina il Comune di Follonica. Verranno così ricevute così tutte le comunicazioni di pubblica utilità diramate dal Comune, ma anche dall’azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto e fognatura) e dal Consorzio di Bonifica: aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo, su info di protezione civile, su eventuali interruzioni del servizio idrico, sui provvedimenti di viabilità per i cantieri...tutto a portata di click.

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.geoapp.cittadinoinformato&hl=it

https://itunes.apple.com/it/app/cittadino-informato/id1228168447?mt=8

Tutti i contenuti dell’App saranno visibili anche su un sito internet collegato al portale dei Comuni aderenti al progetto www.cittadinoinformato.it.