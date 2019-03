‘Gelato day’, la Giornata Europea del Gelato Artigianale

Viterbo: Grande successo per “l'appello al gusto” lanciato dal Polo Sviluppo Impresa e Lavoro di Viterbo, che ha coinvolto diciotto aziende nella Giornata Europea del Gelato Artigianale, che dal 2013 si festeggia il 24 marzo.

Una giornata importante, che quest'anno avrà la congiunzione positiva di svolgersi di domenica; l’unica che il Parlamento europeo ha finora dedicato ad un alimento, diventando patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera, con l'intento di valorizzare il gelato nel futuro.

La valorizzazione delle migliori imprese del territorio è uno degli scopi per cui nasce Polo Si, Sviluppo Impresa e lavoro, insieme alla loro promozione e qualificazione, e il Gelato day era una delle occasioni da non perdere, coinvolgendo gli artigiani aderenti. “Coerenti con lo spirito della nostra associazione – sottolinea il presidente del Polo Si, ing. Federico Fracassini – abbiamo deciso di impegnarci insieme alle gelaterie artigianali nostre associate, aderendo alla Giornata Europea, certi che sarà di buon auspicio per l'intera stagione”.

Queste le gelaterie che domenica festeggeranno con i propri clienti il Gelato Day in provincia di Viterbo: Gelateria Arcadì, lungomare dei Tirreni, 76 Lido di Tarquinia; Enoteca Santa Cristina, corso della Repubblica, 8 Bolsena; Sarchioni Srl, loc. Pomatello snc Acquapendente; Gelateria Bolina 2.0, via Cassia Cura Vetralla; Chalet da Venturino, piazzale Trieste Tuscania; Gerry Caffè, via Roma, 62 Corchiano; Il Re del Gelato, via Marconi, 89 Capodimonte; Santori snc di Capoccioni Luciano & C., strada dell'Artigianato, 5 Castiglione in Teverina; Gelateria Il Gabbiano, via Harmine, 64 Montalto di Castro; Bar Corsaro, Viale Dei Navigatori 72/74 Lido di Tarquinia.

Grazie al gelato Sarchioni, saranno coinvolte le attività in cui viene distribuito, estendendosi anche in Toscana: Gelateria Sarchioni, via al Piazzale Sant’Angelo, 36 Torre Alfina; Bar Moderno Srl, via A. Gramsci, 1 Buonconvento; Bar Magenta 7, via Magenta 7, Capalbio; Enjoy Snc, piazzale Trieste, 4/5, Tuscania; Albergo Le Terme Srl, piazza Delle Sorgenti, 13 San Quirico D’Orcia; Angoletto Goloso, piazza Vittorio Veneto, 12 Vasanello; Blob Srl, via Leonardo da Vinci, 6 Bassano Romano e Camilletti Paola, viale Colesanti, 26 Bolsena.

Tutte le attività saranno identificabili dal depliant istituzionale del Gelato Day 2019 e dal gusto Tiramisù, la ricetta ufficiale firmata da Thomas Infanti, giovanissimo gelatiere che ha vinto la “Gelato Tiramisù Italian Cup” disputatasi in occasione della 59° Mostra internazionale del gelato. Gli ingredienti? Ovviamente mascarpone, savoiardi, caffè, cacao, uova e zucchero e tanta passione.

Gelato day 2019 aspetta tutti i golosi: un'occasione per gustare un prodotto artigianale di qualità e promuovere in Europa una bontà tutta italiana.