‘Il comune diminuisce la Tari’

Magliano in Toscana: “Una diminuzione costante nel tempo che, anche quest'anno, siamo riusciti a garantire ai cittadini”.

E' quella sulla Tari del Comune di Magliano in Toscana annunciata dal Sindaco Diego Cinelli e approvata dal Consiglio Comunale nella seduta fiume che si è svolta ieri sera, con ben quattordici punti all'ordine del giorno, tra cui bilancio, piano triennale delle opere pubbliche, alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

“La scelta dell'amministrazione – ha spiegato il primo cittadino- è stata quella di cercare una diminuzione, non drastica, ma continua delle tariffe che quest'anno sarà del 3 per cento. Questo ha permesso, negli ultimi tre esercizi di giungere ad una discesa media della Tari che oscilla tra il 3 ed il 4 per cento ogni dodici mesi”. Un risultato dunque importante che andrà a toccare i cittadini per le utenze domestiche, mentre non ci saranno aumenti per quelle non domestiche.

“Abbiamo dovuto lavorare – spiega l'assessore all'ambiente Amanda Vichi- sulla divisione tra i costi fissi e variabili. I primi sono infatti dimnuiti, i secondi sono aumentati. Questo ha comunque portato a quel risparmio per l'ente che farà registrare in bolletta la diminuzione delle tariffe per le utenze domestiche e la stabilità per quelle non domestiche.

Un obiettivo raggiunto e che riteniamo soddisfacente”. In termini concreti il risparmio sul bilancio preventivo dell'ente rispetto al Piano Economico e Finanziario è di 32mila euro. “Una cifra – spiegano Cinelli e la Vichi- di cui beneficeranno i cittadini. Magari si tratta di pochi euro a testa in questo esercizio, ma che se calcolato nell'arco degli ultimi tre anni possiamo dire che è stato sostanzioso”.

Insomma la Tari rappresenta un piccolo, ma decisivo, passo verso i cittadini. “L'impegno – conclude il sindaco Cinelli- è quello di assicurarne un trend in discesa anche per i prossimi anni”.