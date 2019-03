â€˜Al Misericordia arrivano le fioriere donate dall'associazione Insieme in Rosa â€˜

‘Al Misericordia arrivano le fioriere donate dall'associazione Insieme in Rosa ‘

Renderanno ancora più accogliente l'ospedale

Grosseto: Sono state collocate presso le aree davanti alla Leniterapia, alla Diabetologia, al CUP e nella zona all’ingresso principale del presidio ospedaliero, davanti alla guardiola, le nuove fioriere donate dall'associazione castiglionese Insieme in Rosa. Un altro gesto di generosità che si va a sommare alle numerose donazioni fatte all'ospedale, soprattutto a sostegno della attività diagnostica, come l'ecografo consegnato alla Ginecologia circa un mese fa.

"Accettiamo con piacere e ringraziamo Insieme in rosa per la continua vicinanza dimostrata in questi anni e oggi in particolare per averci regalato delle belle fioriere che porteranno colore e abbelliranno le zone di accesso all'ospededale, rendendole un luogo più accogliente per pazienti, familiari, visitatori e dipendenti" - commenta il dottor Daniele Lenzi, direttore Ospedale MIsericordia.

"Insieme alla primavera, oggi è arrivato anche questo dono che scalda i cuori con i colori dei fiori e i profumi delle erbe tipiche della zona. - conclude la dottoressa Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana sud est. - Un grazie speciale alle fatine di Insieme in Rosa che con i loro gesti di altruismo portano sempre un'ondata di calore umano e allegria".