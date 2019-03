‘VIAGGI A PIEDI CON WALDEN A QB VIAGGI DI CARTA’

Grosseto: Si viaggia ancora a QB Viaggi di carta e stavolta, lo si fa, a piedi. Si intitola “A caccia di sentieri per le vie del mondo” l’incontro in programma alla libreria di piazza Pacciardi a Grosseto, giovedì 21 marzo alle 18 insieme alla cooperativa Walden Viaggi a piedi.

A raccontare le “mille” avventure di viaggio di Walden saranno il giornalista Raffaele Basile, specializzato in turismo responsabile, e Alessandro Vergari, presidente della coop. Walden. I viaggi più curiosi saranno il fulcro dell’incontro: dalla Cappadocia al Vietnam, dalle Azzorre alla Corsica, fino alla via Francigena e a quella degli Dei.

Tanti viaggi, rigorosamente a piedi, per scoprire le bellezze naturali, le tradizioni dei luoghi, la condivisione di un cammino.



In Toscana, Italia, Europa, Mediterraneo e anche in Asia e Africa, la cooperativa Walden, propone un modo di viaggiare nuovo, camminando senza fretta per scoprire i luoghi passo dopo passo, perché camminare fa star bene, invita al confronto, alla condivisione, al contatto vero tra le persone.



I viaggi sono organizzati solitamente in piccoli gruppi per condividere l’esperienza e conoscere la cultura e le tradizioni dei luoghi anche attraverso incontri con la gente del posto.

Gli itinerari proposti sono per tutti i tipi di camminatori, dai più esperti ai neofiti e sono raggruppati sul sito Walden in diverse categorie per facilitare la scelta: tutti viaggi di qualità, con guide professioniste e attente, prezzi trasparenti e garantiti dal contratto di viaggio. Walden promuove anche il movimento Social Trekking: un laboratorio di convivialità, di stili di vita, di economie alternative, un’officina di sogni, di progettazione di una società migliore, più leggera e sostenibile, perché camminare assieme è sempre più un atto sociale che può cambiare il mondo.