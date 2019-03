Grande successo per 'L’arome secco sè' la canzone di Lorenzo Baglioni in collaborazione con Associazione Italiana Dislessia

A Prato si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto musicale del cantautore fiorentino davanti agli studenti e docenti dell’ITIS Buzzi. Il singolo in meno di due settimane dall’uscita si è già posizionato al 22°posto della classifica iTunes e il videoclip ha già totalizzato oltre 235.000 visualizzazioni sul canale Youtube.



Prato: Grande successo per l’evento di presentazione ufficiale del progetto musicale che affronta il tema della dislessia, dal titolo “L’arome secco sè”, firmato dal cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni, già autore di successi come “Il Congiuntivo”.

L’incontro, tenutosi davanti ad una gremita platea di ragazzi e docenti dell’Istituto scolastico Buzzi di Prato, ha visto protagonista Lorenzo Baglioni, affiancato da Sergio Messina, Presidente di AID - Associazione Italiana Dislessia. L’associazione ha collaborato con il cantautore alla realizzazione della canzone, volta a diffondere consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in maniera ironica e leggera, ma sempre con grande sensibilità e rispetto. Sul palco, inoltre, sono intervenuti Erminio Serniotti, Dirigente Scolastico ITIS Tullio Buzzi, Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Ilaria Bugetti, Vicepresidente Segretario 2°Commissione Regione Toscana “Cultura, Istruzione e Formazione”.



La mattinata è stata l’occasione per dialogare sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in particolare su temi chiave del successo formativo per tutti, quali l’inclusione scolastica e i nuovi modi per approcciarsi allo studio.



Il nuovo singolo “L’arome secco sè”, lanciato a inizi marzo, ha raggiunto il 22°posto della classifica iTunes, il videoclip ha già totalizzato oltre 235.000 visualizzazioni sul canale Youtube e su Facebook ha raggiunto oltre 1,2 milioni di visualizzazioni e oltre 30.000 condivisioni.

Tutto il ricavato delle vendite digitali della canzone è destinato ai progetti di Associazione Italiana Dislessia a favore dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.