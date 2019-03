A Orbetello riapre il nuovo Punto Simply

Il negozio ospiterà la presentazione delle aziende e dei prodotti della tradizione toscana e marchigiana

Orbetello: Taglio del nastro oggi, giovedì 14 marzo per il nuovo Punto Simply di Orbetello, in via Gramsci. Il negozio è sempre gestito da Alessandra Fanciulli, giovane imprenditrice che guida una squadra a maggioranza femminile composta da otto dipendenti.

Il punto vendita si estende su una superficie di 250 mq e fa parte della rete di vendita di Etruria Retail, cooperativa senese master franchisee del Gruppo Auchan Retail. Il punto vendita è stato ristrutturato adattando soluzioni tecniche innovative come le attrezzature a basso consumo per la refrigerazione e l’illuminazione degli ambienti. Per mitigare il consumo di elettricità il negozio si è dotato di frigoriferi chiusi, che assicurano il massimo risparmio energetico e una migliore qualità di conservazione dei prodotti e di lampadine a led per ridurre i consumi e le spese di elettricità.

Tra le novità un ricco assortimento di prodotti che unisce qualità, genuinità e legame con il territorio, a partire da tipicità, vino, olio, frutta, verdura, salumi e formaggi. Tanti anche i prodotti da forno nel reparto panetteria dove è possibile trovare pane, dolci e pizza.

“La riapertura del nuovo negozio a Orbetello mette in pratica la mission della nostra azienda che sempre di più ha scelto di investire nella valorizzazione dei prodotti locali e di qualità che hanno un forte legame con il territorio – spiega Graziano Costantini, dg di Simply Etruria Retail - Il tutto per andare incontro alle esigenze di spesa del consumatore che sempre di più si dimostra attento alla provenienza dei prodotti, alla qualità e a un consumo sostenibile. In questo senso il nostro compito rimane quello di incentivare comportamenti virtuosi, anche nell’utilizzo di strumentazione tecnologica e innovativa all’interno dei negozi, a partire dai sistemi di refrigerazione e illuminazione che riducono i consumi e rispettano l’ambiente”.

Festa dei sapori con il calendario gustoso. Il punto vendita di via Gramsci festeggia la riapertura con un ricco calendario di eventi gustosi. Si parte oggi con la presentazione de il Fiorino, caseificio di Roccalbegna fondato 1957 da Duilio Fiorini e oggi guidato dalla figlia Angela e dal marito Simone Sargentoni.

L’azienda maremmana pluripremiata a livello internazionale per i suoi pecorini prodotti esclusivamente con latte proveniente dai pascoli della Maremma Toscana, si racconterà attraverso i suoi prodotti frutto di un’arte casearia artigianale che si tramanda di generazione in generazione. Il viaggio tra i sapori proseguirà domani, venerdì 15 marzo, in compagnia degli arrosti Bacalini, storica azienda che conta su un’esperienza ormai trentennale nel campo delle produzioni gastronomiche a base di carne, come la “Galantina di Pollo” vera delizia del palato e tipico piatto della cucina tradizionale marchigiana. Il calendario gustoso si concluderà sabato 16 marzo in compagnia della Salumeria di Monte San Savino, azienda specializzata nella lavorazione delle carni cotte al forno a legna e di quelle stagionate nata nel 1962 da Walter Iacomoni come bottega del paese aretino.

Info utili. Il Punto Simply di Orbetello si trova in via Gramsci 10.

Per l'inaugurazione giovedì 14 marzo con orario continuato dalle ore 9 alle 20.

Venerdì 15 e sabato 16 marzo, sempre con orario continuato, dalle ore 8.30 alle 20.

Domenica 17 marzo il negozio sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.

Da lunedì 18 marzo il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13. Per informazioni, è possibile contattare anche il numero di telefono 0564. 867308.