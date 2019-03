Mostre: Le meraviglie della natura in 50 foto

Presentazione venerdì 15 marzo alle 12 in sala Barile. Interviene il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani

Firenze: Un viaggio tra le meraviglie della natura attraverso le foto mozzafiato della National Geographic Society. Cinquanta immagini naturalistiche, scattate dai fotografi più famosi, sono state raccolte a cura della Fondazione culturale Hermann Geiger nella mostra “What a Wonderful World”.

La mostra sarà presentata in una conferenza stampa, che si terrà domani, venerdì 15 marzo, alle 12 nella sala Barile di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Saranno presenti Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e Alessandra Scalvini, curatrice della mostra.