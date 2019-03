Il KIWANIS CLUB: Corsi per studenti Scuole Secondarie di Primo sui temi Bullismo

Follonica: Il Kiwanis Club sta portando avanti da alcuni anni un’attività finalizzata ad informare e sensibilizzare i giovani su un tema molto attuale e preoccupante come il bullismo, cyberbullismo, sexting, adescamento online, pedopornografia, uso corretto e sicuro dei social, consigli per una navigazione sicura e responsabile sul web.

Quest’anno il Club Kiwanis della Citta’ del Golfo ha approntato un progetto con il quale un Socio, Sandro Costa, esperto in Cyberbullismo, con il sostegno e l’aiuto di Loriano Lotti sta entrando all’interno degli Istituti Scolastici delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Grosseto per tenere Corsi sui temi sopracitati.

A Loriano Lotti è stato assegnato l’incarico dal Governatore del Kiwanis International – Distretto Italia/San Marino Franco Gagliardini di far organizzare, a tutti i Club Kiwanis presenti nel territorio nazionale (circa 200), Corsi e Seminari all’interno delle Scuole che trattino le problematiche del cyberbullismo. Per tale motivo viene chiamato “Chair distrettuale per il service sul cyberbullismo”

La durata di ogni Incontro all’interno degli Istituti Scolastici e’ di circa due ore Il Relatore si avvale dell’utilizzo di strumenti multimediali ( computer, LIM, videoproiettori) comprensivi di sistema audio. Agli studenti vengono illustrate tutte le tematiche di cui sopra, avvalendosi anche di appositi video riguardanti gli argomenti trattati.

Nella parte finale dell’Incontro viene instaurato sempre un dibattito riflessivo con gli Studenti e con gli Insegnanti. Dall’inizio dell’anno scolastico sono stati tenuti Incontri o Seminari all’interno delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Castell’Azzara, Sorano, Pitigliano, Cinigiano, Arcille, Grosseto, Marina di Grosseto, Fonteblanda, Magliano in Toscana, Albinia, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano.

Sono stati coinvolti moltissimi Studenti che hanno ricevuto importanti consigli e appreso nozioni su come difendersi dal Cyberbullismo. Martedi’ 19 Marzo p.v., a Follonica, alla Sala Tirreno, con inizio alle ore 10,00, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale si terra’ un nuovo Seminario per alcune Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Arrigo Bugiani”, appartenente all’Istituto Comprensivo Scolastico “Leopoldo II di Lorena”.

Altri istituti scolastici della provincia di Grosseto hanno fatto richiesta al Club Kiwanis per organizzare, all’interno delle proprie Scuole, prima della fine dell’anno scolastico, altri Incontri per parlare di Cyberbullismo. Giovedi’ 11 Aprile p.v. , con inizio alle ore 17,00, a Massa Marittima, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Scolastico “Don Curzio Breschi” è prevista l’organizzazione di un Convegno pubblico sul Cyberbullismo. Oltre agli Studenti e’ prevista la partecipazione dei Genitori, Insegnanti e normale pubblico.

Per qualsiasi informazione e per organizzare altri Incontri nelle Scuole che ancora non hanno aderito, prima della fine dell’anno scolastico, tempo permettendo, si potra’ contattare il Responsabile del Progetto Loriano Lotti (Cell. 347 6754324 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )