Il piacere di stare insieme, divertirsi, fare i dolci e il pane

Tornano i corsi Made in MaremmAmiata. 9-10-11 marzo, tre incontri dedicati alla pasticceria facile e l’altro alla panificazione.



Monte Amiata: 2019, i corsi di Made in MaremmAmiata ripartono e compiono cinque anni. Un viaggio tra i prodotti tipici locali e la loro manipolazione e, soprattutto, insieme a tante persone appassionate. Sono, infatti, oltre 700 gli allievi che si sono incontrati in questi anni intorno ai tavoli, alle ciotole e alle spianatoie nelle varie sedi in cui siamo stati ospitati.

Quest’anno la Scuola di Made in MaremmAmiata approda in un luogo “storico” della gastronomia grossetana: il Terzo Cerchio di Istia d’Ombrone. I corsi porteranno i loro maestri dentro la cerchia muraria del borgo situato a pochi chilometri da Grosseto recuperando tematiche già praticate in passato. Sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 Maestra Luisella si alternerà con Marco Coppola, per condurre i partecipanti in un percorso tra pasticceria e panificazione.



Il primo appuntamento, sabato mattina, è dedicato alle nozioni di BASE per i dolci: dalle materie prime semplici e genuine andremo a preparare la basi fondamentali per i dolci tipici della tradizione. Luisella Feri, maestra pasticcera, farà preparare dai bomboloni al pan di Spagna, dalla pasta frolla alla crema pasticcera.

L'incontro ha una durata di circa 4 ore e si concluderà con una degustazione dei prodotti creati durante la lezione.



Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 15, Luisella lascerà spazio a Marco Coppola, fornaio del Panificio 900 la pizza del Villaggio che aprirà il primo modulo del corso di panificazione.



Sarà una vera e propria esperienza che partendo dalla conoscenza delle diverse farine condurrà nel mondo immenso del pane. Pane bianco e pane all’olio, pane integrale e ciabatta, attraverso la diversità dei lieviti e delle farine, fino alla scoperta di quella ottenuta con macinazione a pitre dai grani antichi.



Il corso di panificazione, dopo la pausa serale, riprenderà la mattina della domenica per concludersi con la realizzazione della pizza e della schiaccia.



Il corso ha una durata di circa 8 ore suddiviso in due moduli di 4.



Maestra Luisella ritorna con l’ultimo appuntamento di lunedì 11 marzo alle 15 e il suo ricettario dedicato ai Lievitati. L'arte della lievitazione sarà declinata partendo dai dolci della tradizione come il Biscotto salato, poi i Babà veloci, le Brioches, la Pizza dolce e i Cornetti.



Il costo di ogni incontro dedicato alla pasticceria è 50 € a persona mentre i due moduli di panificazione costano 90 €,

I corsi sono tutti a numero chiuso. Tutti i prodotti utilizzati per le preparazioni sono forniti da CONAD Grosseto.

Per informazioni inviate un messaggio sulla nostra pagina Made in MaremmAmiata oppure scrivendo ad

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o telefonando al 3403579774 - 0564077031.