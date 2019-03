Concessione Cala Galera: ‘Sospensiva del TAR’

Monte Argentario: Si è tenuta oggi al Tar della Toscana l’udienza relativa alla richiesta di sospensione del provvedimento con cui il Comune di Monte Argentario ha annullato la proroga della concessione per il Porto di Cala Galera. I giudici hanno deciso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva assieme al merito, e la sentenza arriverà probabilmente entro il prossimo 9 luglio.

All’udienza erano presenti Comitas e Studio Rienzi, a sostegno delle tesi della Marina Cala Galera Circolo Nautico spa e dei relativi soci.

Come noto uno dei motivi di illegittimità del provvedimento di annullamento della rideterminazione disposta dalla precedente amministrazione comunale, deciso dal sindaco attuale di Monte Argentario, è la mancanza di una previa indagine di mercato volta a verificare se vi fossero altri soggetti interessati alla concessione, in grado di garantire una corretta e maggiore concorrenza e quindi un miglioramento della gestione del porto e degli interessi economici del Comune.

L’art 37 co.2 del Codice della navigazione infatti imponeva – prima di annullare la proroga già concessa – quantomeno di verificare che vi fossero più domande di concessione in concorrenza tra loro e che i richiedenti offrissero “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione”

Ebbene il Comune, nella sua memoria depositata al Tar (la si può leggere sui siti www.comitas.it e www.studiorienzi.it ), sostiene che "nel corso degli anni anche altri qualificati operatori del settore hanno richiesto l’assegnazione in concessione dell’ambito portuale di Cala Galera, con reiterate domande di apertura di procedure comparative (doc. 2).”

Ma le sorprese iniziano quando si va a leggere il doc.2 depositato al Tar: si tratta infatti di una proposta di acquisire la concessione presentata da una Srl - la OLIMPIA MARINE SRL. con sede in via dei Pontefici 3 a Roma - il cui amministratore unico è un commercialista. La stessa Srl poi stranamente 3 giorni prima di sciogliersi per riduzione del patrimonio sotto il minimo di legge cede la propria domanda di avere la concessione ad un’altra Srl, la LARA CONSULTING, ma facente capo sempre alle stesse persone, con sede a Lungotevere delle Vittorie a Roma.

Dalle ricerche effettuate dallo Studio Rienzi per incarico di COMITAS e dei soci è emerso tuttavia che le due Srl sembrerebbero del tutto prive dei requisiti di capacità di eseguire una concessione del valore di molti milioni di valore con un patrimonio di soli 10.000 euro e praticamente un unico proprietario.

Siccome un capitale sociale di 10.000 euro vieta del tutto – art. 172 del Codice degli appalti - di poter dare una concessione pubblica del valore di tanti milioni di euro ad una Srl con pochi soldi e senza un fatturato pregresso che possa dare affidamento alla P.A. concedente circa una proficua gestione del Porto, sembrerebbe venire a mancare il presupposto dell’esistenza di domande concorrenti idonee ad aspirare alla concessione.

Tra l’altro, la stessa richiesta era stata già considerata dalla precedente amministrazione e scartata prima del 2017 quando il Comune decise di rideterminare la durata a 80 anni, rideterminazione poi annullata dall’attuale Sindaco Francesco Borghini

Se maggiore concorrenza può esserci per la gestione del Porto ben venga – sostengono i soci della Marina - ma che sia una cosa seria e con una indagine di mercato adeguata al valore della concessione. Il Comune, agendo come ha agito e annullando la rideterminazione della durata senza nessun presupposto che garantisse una maggiore apertura alla concorrenza, ha portato ad un passo dal fallimento la Marina di Cala Galera e il Porto che pure costituiscono una primaria fonte di ricchezza per il turismo locale e la comunità cittadina, distruggendo del tutto il valore dell’investimento di 750 soci utenti di posto barca e di decine di esercizi commerciali che da anni lavorano e danno lavoro nella darsena.