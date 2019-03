Confcommercio Grosseto si congratula con Claudio Lorini vincitore del concorso 'Il re della Pizza'

A Magliano sarà festa grande giovedì prossimo, 7 marzo, per i 25 anni di attività di “Pizza Movie”



Magliano in Toscana: Confcommercio Grosseto si complimenta con il suo associato Claudio Lorini (nella foto a dx) per aver vinto il concorso lanciato dal quotidiano La Nazione “Il re della Pizza”.

La sua attività, “Pizza Movie” situata in via XX settembre a Magliano in Toscana, infatti, si è aggiudicata il primo posto in classifica. Un grande risultato raggiunto a suon di preferenze. Per l’esattezza, i tagliandi inviati alla redazione in favore di Pizza Movie sono stati ben 9.200!

Lorini, giunto in associazione, è ancora emozionato nel raccontare questa vicenda. “Sapevo di contare sul sostegno di tanta gente, clienti, amici e familiari – dice Lorini – ma un risultato di questa portata proprio non me lo aspettavo! Ho saputo che tutto il mio paese ha contribuito, e forse è questa la soddisfazione più grande, sapere che l’intera Magliano in Toscana ha tifato per me”.

“Iniziative come questa, voluta da La Nazione- commenta il direttore di Ascom Confcommercio Gabriella Orlando– vanno intese anche come veicolo promozionale per tante piccole attività che costellano la nostra provincia, che lavorano con entusiasmo, professionalità e serietà. Doti che contraddistinguono Lorini, con il quale ci congratuliamo per l’esplosivo, e meritato, risultato ottenuto”.

Oggi la targa del “Re della pizza 2019” spicca nella particolarissima pizzeria che ha sede in un cinema degli anni ’40, tra le vecchie locandine dei film più famosi e l’originale cinepresa a carbone dell’epoca.

“E’ stata una bella esperienza e c’è stato anche un buon ritorno pubblicitario – ammette Lorini – A Magliano in Toscana la ristorazione è un comparto fondamentale, in quanto ci sono tanti eccellenti ristoranti. E fa piacere oggi poter portare in alto il nome del mio paese anche per l’ottima pizza!”.

Questo bellissimo riconoscimento, come raccontato in Confcommercio, va a coronare un importantissimo traguardo, ovvero i 25 anni di attività.

“Giovedì prossimo, 7 marzo, è in programma una grande festa dalle 18.00 in poi – spiega Claudio Lorini - Ci sarà una pizzata, e poi piatti tipici, come l’acqua cotta. I nostri amici e clienti sono tutti invitati!”.

E mentre continua a ricevere complimenti, Lorini pensa al futuro. “Vorrei dedicarmi alla formazione sull’arte della pizza – anticipa l’imprenditore – E siccome Magliano non è solo cacciagione, sto progettando inoltre delle iniziative sulla cucina del ‘pesce povero’ e sulla promozione dei prodotti del territorio, magari realizzando una sorta di ‘Atelier del gusto’”.