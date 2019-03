‘Mountain Trail, è la volta della Toscana’

Roccastrada: Domenica 31 Marzo appuntamento in provincia di Grosseto, chiamiamolo Clinic in realtà è molto di più.

Elisabetta Oliviero, Giudice Nazionale e Referente MOUNTAIN TRAIL in Toscana per la Fitetrec-Ante, lavora già da un anno al lancio di questa appassionante e completa disciplina nella sua Regione.

Per inaugurare la stagione agonistica e per fa toccare con mano agli addetti al settore, ma non solo, questa giovane disciplina ha pensato di organizzare un Open Day con “Clinic” condotto da lei stessa.

Il Clinic è aperto a tutti, amazzoni, cavalieri e cavalli o semplici appassionati e curiosi che abbiano voglia di AVVICINARSI e FORMARSI al Mountain Trail mettendo le basi per un successo a lungo termine!

La preparazione fisica di cavalli e cavalieri saranno il Focus della giornata, creare il binomio la priorità.

La giornata si svolgerà nella tenuta ARION di Montemassi, attrezzatissimo maneggio e azienda agricola biologica immersa nelle verdeggianti colline del grossetano.

Programma della giornata:

Domenica 31 Marzo 2019 - Orario: 9:00 - 18:00

Possibilità di noleggio cavalcature in loco.

Adatto a principianti, avanzati e auditori (anche minorenni)

Per informazioni: Elisabetta Oliviero

Cell. +39 338 9132618

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.