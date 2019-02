Il Prefetto di Grosseto in visita a Magliano

Magliano in Toscana: Domani mattina, venerdì 1° marzo, il Prefetto di Grosseto Cinzia Torraco sarà in visita a Magliano. Alle 10,30 verrà ricevuta in sala consiliare dal Sindaco Diego Cinelli, dalla giunta e dai consiglieri.

A seguire, dopo aver incontrato i dipendenti comunali, il Prefetto visiterà la Caserma dei Carabinieri e quella della Polizia Municipale. Successivamente il Sindaco la accompagnerà in una visita sulle Mura del paese.

Nel pomeriggio la dottoressa Torraco sarà alla Fattoria Mantellassi, per conoscere una delle principali aziende vitivinicole del territorio.