CNA: Ancora pochi posti disponibili per seminari finanziati dalla Regione Toscana.

Il 28 febbraio focus su l'”Imprenditore digitale”, mentre l'8 marzo si parla di marketing 4.0.

Grosseto: Ancora pochi posti disponibili per iscriversi ai seminari dedicati al web, finanziati dalla Regione Toscana e realizzati da Cna Servizi e da Eurobic Toscana sud.

E' in programma per giovedì 28 febbraio, infatti, l'incontro “L'imprenditore digitale: scelgo ed uso la tecnologia web”: appuntamento nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, dalle 15 alle 19 (iscrizioni fino a domani, martedì 26 febbraio).

Mentre il seminario “Il marketing 4.0: uso del digitale per customizzare la propria azienda” si terrà venerdì 8 marzo, dalle 15 alle 19, presso la sede di Certema Ricerca e Innovazione, strada provinciale del Cipressino, Borgo Santa Rita (Cinigiano). C'è tempo fino mercoledì 6 marzo per iscriversi a questo secondo appuntamento.

I due seminari sono finanziati dalla Regione nell'ambito del progetto “KSC & Etrepreneurship 4.0 Knowledge – Skills – Competences 4.0 nella roadmap per l'economia digitale della Toscana sud Siena/Grosseto” e con le risorse del Por Fse Toscana 2014 - 2020 .

Saranno trattati temi che spaziano dal piano nazionale Industria 4.0 alla strategia della Regione Toscana e le misure previste per agevolare gli investimenti in nuove tecnologie e ricerca, agevolazioni e finanziamenti.

Possono partecipare agli incontri imprenditori, amministratori unici di aziende e componenti di consigli di amministrazione con compiti gestionali di imprese che hanno sedi legali o operative nel territorio della regione. Le domande di partecipazione devono essere secondo le modalità indicate sul sito www.bictoscanasud.it area “corsi”.

Per informazioni e assistenza nelle modalità di presentazione delle richieste è possibile rivolgersi a Cna Servizi,dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.30.

Tel: 0564/452909 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.