Museo di storia naturale della Maremma, tutti gli eventi del 2019

“Si parte sabato 16 febbraio con il Darwin Day. E il museo festeggia i 10 anni nell'attuale sede”

Grosseto: Il 2019 segna il decennale dell'attività del Museo di storia naturale della Maremma nell'attuale sede di Strada Corsini 5. Dieci anni in cui la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura ha organizzato e promosso ben 215 eventi culturali di prima qualità.

«È un traguardo particolarmente importante quello che celebra il museo – dice il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura, Luca Agresti – e merita di essere messo in evidenza perché il numero e la qualità degli eventi organizzati dimostrano il ruolo di prim'ordine che questa struttura si è da tempo conquistato nel comparto culturale cittadino e non solo. Basti pensare al prestigio internazionale che ha saputo guadagnarsi.

L'intenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna è naturalmente quella di continuare a sostenere il Museo di storia naturale della Maremma con il massimo delle forze». E anche per il 2019 il calendario degli eventi segue la tradizione, tra conferme e novità. «Il nostro museo – dice il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – si distingue ogni anno per organizzare eventi capaci di rivolgersi a tutti: è proprio questa la concezione di cultura che ci piace e per la quale lavoriamo tutti i giorni.

E non solo: il Museo di storia naturale della Maremma si conferma sempre più una struttura d'eccellenza riconosciuta non solo in Italia ma anche a livello internazionale, soprattutto in materia di Citizen science, disciplina nella quale rappresenta una vera e propria autorità. Dunque rinnovo al direttore Andrea Sforzi e al personale del museo l'apprezzamento e il sostegno di tutta Fondazione Grosseto Cultura». Il calendario di eventi parte sabato alle 17 al Museo (ingresso libero) con un Darwin Day sul tema “Animale sarai tu: racconti sulla scoperta del comportamento e della sua evoluzione” con Fabrizio Bulgarini, Fulvio Fraticelli e Alessandro Montemaggiori.

E pure il resto del programma si annuncia da non perdere. «Quest'anno vogliamo festeggiare il decennale del museo nell'attuale sede – dice Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –: il piccolo museo (il nome originario era Museo di storia naturale di Grosseto) fondato da Giuseppe Guerrini e aperto al pubblico nel 1971 in locali di ridotte dimensioni, negli anni è costantemente cresciuto di importanza. Tra il 2002 e il 2009 siamo rimasti chiusi al pubblico per una profonda rivisitazione delle collezioni, organizzare il trasloco e realizzare il nuovo allestimento, per poi riaprire proprio nel 2009. Oggi il Museo di storia naturale della Maremma si identifica in questa sede». Il calendario degli eventi del 2019? «Abbiamo 29 appuntamenti – svela Sforzi – tra conferme e novità. Ad esempio, da quest'anno proporremo la Notte al museo anche per gli adulti e non solo per i bambini: attività e laboratori serali, per poi dormre con il sacco a pelo in museo e fare colazione assieme. Inoltre tornano i Caffè della scienza, momenti di approfondimento su temi scientifici di grande interesse, a cui si accompagnano le degustazioni della caffetteria Soldati.

Anche quest'anno il BioBlitz sarà l'evento di punta del calendario: appuntamento sabato 18 e domenica 19 maggio al Belagaio, per una 24 ore all'insegna della biodiversità. E poi Bright-La notte della ricerca, a settembre: questa edizione sarà per noi più importante delle altre, perché presenteremo i risultati del progetto Polli:Bright, che vede il nostro museo come soggetto coordinatore di iniziative, in collaborazione con le tre università toscane, nella raccolta dati sugli insetti impollinatori. Tra le conferme ci sono poi il Darwin Day, gli incontri di Citizen science, gli eventi di Natura in città con attività all'aria aperta, le giornate dedicate alle erbe e ai funghi, i workshop di disegno naturalistico. E poi convegni e molte resentazioni. Sarà un altro anno da trascorrere in nostra compagnia, per imparare e divertirsi». Alcuni eventi saranno a ingresso libero, altri saranno a pagamento con richiesta di prenotazione.

Per informazioni è possibile chiamare il Museo di storia naturale della Maremma al numero 0564 488571 (sito web: www.museonaturalemaremma.it; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

EVENTI AL MUSEO 2019

Sabato 16 febbraio, ore 17: Darwin Day, Animale sarai tu

Sabato 2 marzo, ore 17: Caffè della scienza, Citizen science per il monitoraggio degli ecosistemi acquatici

Sabato 16 marzo, ore 17: Caffè della scienza, Paleostorie di Maremma, Il sito fossilifero di Buca della Jena

Venerdì 29 marzo, ore 17: Mille 1 notte, Storie dell'altro mondo

Sabato 30 marzo, ore 10: Incontri di Citizen science, Riconoscere i ragni della fascia collinare

Sabato 6 aprile, ore 10: Natura in città, Workshop di disegno naturalistico

Sabato 13 aprile, ore 10: Le erbe spontanee e i loro usi tradizionali

Venerdì 19 aprile, ore 20.30: Sogni d'oro al museo, Una notte speciale nelle sale del museo

Sabato 27 e domenica 28 aprile, ore 10: Convegno Odonata.it

Sabato 4 maggio, ore 10: Natura in città, Natura sulle mura

Sabato 11 maggio, ore 10: Natura in città, Workshop di disegno naturalistico

Sabato 18 e domenica 19 maggio, ore 18: Bioblitz, riserva naturale Farma-Belagaio

Sabato 25 maggio, ore 20.30: Sogni d'oro al museo, Tartanotte al museo

Sabato 1 giugno, ore 10: Incontri di Citizen science, Riconoscere gli anfibi della fascia collinare

Sabato 8 giugno, ore 10: Natura in città, Workshop di disegno naturalistico

Sabato 8 giugno, ore 21: Notte al museo Senior

Sabato 15 giugno, ore 17: Caffè della scienza, Le altre api: un mondo da scoprire

Sabato 15 giugno, ore 20.30: Sogni d'oro al museo, Vita da ape

Sabato 14 settembre, ore 17: Salvati con nome: carcere e rieducazione nonviolenta sull'Isola di Gorgona

Sabato 14 settembre, ore 20.30: Sogni d'oro al museo, Una notte speciale nelle sale del museo

Sabato 21 settembre, ore 10: Natura in città, Workshop di disegno naturalistico

Venerdì 27 settembre, ore 18: Bright, La notte dei ricercatori in Toscana

Sabato 5 ottobre, ore 21: Notte al museo Senior

Sabato 12 ottobre, ore 10: I funghi dei nostri boschi

Sabato 19 ottobre, ore 10: Natura in città, Workshop di disegno naturalistico

Sabato 26 ottobre, ore 17: M'ammalia, Conoscere i micromammiferi: la grandezza di essere piccoli

Sabato 9 novembre, ore 10: Incontri di Citizen science, Riconoscere muschi e epatiche della fascia collinare

Sabato 23 novembre, ore 17: Caffè della scienza, Piante medicinali e salute nella storia dell'uomo: dall'uso empirico alla moderna fisioterapia

Sabato 14 dicembre, ore 17: Il tempo scorre, la plastica rimane