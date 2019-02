Turismo outdoor: Parco delle Colline Metallifere protagonista a ‘Buy Adventure’

Appuntamento domani, venerdì 8 febbraio, a Firenze

Gavorrano: Il Parco delle Colline Metallifere protagonista domani (venerdì 8 febbraio) a Firenze all'incontro “Buy adventure”, l'iniziativa di formazione dedicata ai parchi e al turismo outdoor, che vedrà la presenza dell'assessore regionale Stefano Ciouffo.

Grazie all'esperienza che il Parco nazionale ha maturato con il progetto Destimed e con i pacchetti turistici dedicati alla sostenibilità e alle attività naturalistiche, domani la presidente Lidia Bai e il direttore Alessandra Casini saranno nel capoluogo toscano per presentare l'offerta turistica del territorio del Parco.

«Aver lavorato nel 2018 sul progetto Destimed – spiega la presidente Bai – e aver messo a punto pacchetti turistici ci consente oggi di presentare ad una platea importante l'offerta turistica del territorio in uno degli ambiti più importanti che la Regione Toscana ha individuato, cioè quello dell'adventure e dell'outdoor. Il Parco in questo settore può davvero rappresentare una risorsa per il territorio che in questo senso può ricevere risposte concrete in termini di interesse e di presenze turistiche dirette e indirette».

L'iniziativa di domani consiste in una giornata di formazione degli operatori sulle attività legate alle aree dei parchi della Toscana e contemporaneamente delle attività di rete tra i tour operator che hanno scelto di aderire al progetto “Tuscany Adventure Times” per il 2019.