Arte: Nel segno della luna con Francesco Nesi

Firenze: “E’ un fatto degno di nota che una città tanto vitale da un punto di vista culturale e artistico come Certaldo ospiti una personale di Francesco Nesi. Nesi è un pittore di grande talento, un caposcuola, nel contesto contemporaneo, di quello che io amo definire il ‘surrealismo immaginifico della Toscana’, movimento fra le cui fila annovero artisti del calibro di Alinari, Ghelli, Possenti”.

Questo il commento del presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, intervenuto questa mattina alla presentazione della mostra “Nel segno/sogno della luna” a Certaldo (Fi).

Come ha spiegato l’assessore alla Cultura del comune di Certaldo, Francesca Pinochi, la personale di Nesi sarà inaugurata in palazzo Pretorio il prossimo 17 febbraio alle 15 e sarà visitabile fino al 6 aprile. “Apriamo così il ricco ciclo espositivo per il 2019 – ha detto l’assessore -, che abbiamo chiamato #clessidra per sottolineare come l’obiettivo è scandire il tempo che stiamo vivendo”.

Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha sottolineato come “Certaldo abbia rafforzato in tutto il territorio l’offerta culturale, e offra appuntamenti di altissimo livello, come appunto questa personale di Nesi, artista di fama internazionale”.

Francesco Nesi, infine, ha spiegato di essersi ispirato, per questa esposizione, “al passaggio dal segno al colore, abbracciando una dimensione onirica”.

Nesi, nato a San Casciano Val di Pesa nel 1952, oggi vive e lavora nelle colline del Chianti a Tavarnelle Val di Pesa. È infatti l’atmosfera chiantigiana che lo ispira e lo accompagna nei suoi dipinti, insieme al respiro di tutta la cultura toscana che rivisita in luoghi e paesaggi. La sua pittura di autodidatta trova riscontro a partire dal capoluogo fiorentino, dove vede i suoi primi successi nel 1985, per poi essere ospitato in tante città italiane. I suoi colori e la sua fantasia lo portano a essere apprezzato oltre oceano, a partire dal 1997, con viaggi espositivi negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in Portogallo, Spagna, Francia.