C'Ã¨ anche Pitigliano tra i Borghi piÃ¹ belli in Toscana

C'è anche Pitigliano tra i Borghi più belli in Toscana

L'elenco dei paesi e dei borghi più interessanti da visitare in Toscana. Scopri paesini bellissimi per un week-end in Estate, Autunno, Primavera e Inverno.



Il tempo sembra essersi fermato in alcuni dei borghi della Toscana. Caratterizzati da atmosfere magiche e paesaggi da cartolina, la maggior parte di questi, sono entrati di diritto all'interno del circuito dei Borghi più belli d'Italia. Vediamoli insieme...





La seguente lista è frutto di un sondaggio che ha coinvolto attivamente i membri della Community. Oltre 10.000 utenti sono stati chiamati ad esprimere le proprie preferenze, scegliende 10 borghi fra gli oltre 30 selezionati dalla nostra redazione.



Poppi, Arezzo

Dal curioso nome, probabilmente derivato dal termine arcaico poplo, cioè colle, il comune di Poppi è inserito all'interno dell'elenco dei Borghi più belli d'Italia. La storia del paese è legata a quella della famiglia che lo dominò, i conti Guidi, a cui si deve la costruzione del borgo medievale così come lo si può ammirare oggi. All'interno del Castello di Poppi soggiornò nel 1307 e poi nel 1311 il poeta Dante Alighieri che, leggenda vuole, qui compose il XXXIII canto dell'Inferno.





Pitigliano, Grosseto

Il centro storico di Pitigliano è noto come la "piccola Gerusalemma", vista la presenza di una storica comunità ebraica. Abitata già dall'epoca degli Etruschi, la zona di Pitigliano fu governata per secoli dallafamiglia degli Orsini, per poi essere annessa al granducato di Toscana solo nel 1604. La sua travagliata storia ha fatto che il centro storico fosse caratterizzato da una serie di costruzioni, religiose e non, che ad oggi hanno permesso il suo inserimento all'interno della lista dei Borghi più belli d'Italia.



San Casciano dei Bagni, Siena

Situato in provincia di Siene, San Casciano dei Bagni fa parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia, e deve la sua notorietà alla presenza delle acque termali. Le 42 sorgenti presenti sul territorio erano famosa già ai tempi dell'antica Roma quando, anche l'imperatore Ottaviano Augusto e la moglie dell'imperatorie Vitellio, Triaria, si recavano apposta a San Casciano per immergersi nelle loro acque. Piatto caratteristico del luogo sono i ciaffagnoni: grosse fritelle di acqua e farina che, dopo la cottura, vengono cosparse di pecorino o zucchero, a seconda del gusto personale.



Chiusdino, Siena

L'origine di Chiusdino risale alla dominazione longobarda in Toscana. A riprova di ciò, il suo stesso nome, che deriva dal latino Cluslinum, ed il titolo della chiesa matrice dedicata a san Michele Arcangelo, molto frequente all'interno degli insediamenti longobardi.Fino all' XI secolo Chiusdino altro non fu che un piccolo nucle posto sulla sommità di una collina, e chiuso da una piccola cinta muraria, che si apriva su un porta ancora oggi visibile. Successivamente, probabilmente per merito dello sviluppo dell'agricoltura, la zona singrandì talmente tanto, da essere motivo di contesa tra il Vescovo di Volterra e i conti della Gheradesca.



Suvereto, Livorno

Suvereto è la sede di alcune importantissime aziende vinicole, e fa parte dell'associazione Città del Vino, oltre che dei Borghi più belli d'Italia. Il nome del comune deriva dal latino suber, "sughero", per cui Suvereto è il "bosco di sugheri". Del comune fa parte ilParco Naturale di Montioni, caratterizzato da una ricca fauna, rari esempi di flora mediterranea, e monumenti dell'epoca napoleonica, quali le terme, cosiddette "della Baciocca" e un obelisco commemorativo dedicato a Elisa Bonaparte, principessa di Lucca e Piombino.



Castiglione della Garfagnana, Lucca

Castiglione fa parte della storica regione della Gafagna. La nascita del borgo risale all'epoca romana, quando era frequente la costruzione di castra, ossia delle terre fortificate. A questo periodo risale risale il Castello del Leone, tenuto in gran conto per la sua posizione strategica. Questa però, non gli portò molta fortuna in quanto, fu al centro di numerosi assedi, per questo, gli Antonellini nel 1371 la fortificarono con una cinta muraria robusta, dotata di una serie di torrioni. Famosissima è la Filarmonica Alpina di Castiglione di Garfagna, fondata nel 1858.



Anghiari, Arezzo

Anghiari è un comune della provincia di Arezzo, che fa parte sia del circuito deiBorghi più belli d'Italia che delle Città Slow - ovvero delle città del bun vivere - ed è insignto della Bandiera arancione. La notorietà di Anghiari nasce dall'esser stato il teatro della Battaglia combattura tra fiorentini e milanesi, successivamente dipinta da Leonardo da Vinci.Ancora non sono chiare le origini del nome che, per alcuni, deriva dalla forma angolare del castello mentre, per altri, dall'ammasso di ghiaia, sulla quale il paese si erge. Il castello sorse ne VII secolo e fu al centro di numerose contese, finso a quando, nel 1104 il luogo venne donato ai Camaldolesi con l'obbligo di fondarvi un'abbazia, intorno alla quale si sviluppo' il centro abitato.



Buonconvento, Siena

Buoncovento è citato nei libri di storia come il luogo dove morì, nel 1313, l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo, meglio conosciuto come Arrigo, sceso in Italia per restaurarvi l'autorità imperiale. Il cuore del centro storico è rappresentata dal Palazzo Comunale, dove sono ancora visibili i 25 stemmi degli antichi podestà, che governarono la zona fino al 1270. Sempre sulla facciata del Municipio sono esposte due tavolette di pietra: una con il risultato del plebiscito del 1860, che vide la Toscana annettersi al regno di Savoia, e una del 2011, per l'anniversario dei 150 anni dall'unione dell'Italia. Fa parte dei Borghi più Belli d'Italia.



Montescudaio, Pisa

Montescudaio dista una decina di chilometri dal litorale, e fa pare dei Borghi più belli d'Italia. Per quanto la seconda parte del nome, faccia pensare ad origini romane o longobarde il borgo è molto più antico: numerosi reperti hanno attestano presenze umane fin dall'epoca villanoviana. I primi documenti storici risalgono all'XI secolo quando, l'abitato era costituito dal solo castello, di proprietà della famiglia Della Gherardesca, che diedero vita ad un ramo autonomo della famiglia. Macchiatosi di ribellione contro Pisa, i Conti furono poi estromessi dal castello dagli stessi abitanti di Montescudaio, che si costituirono Comune.



Barga, Lucca

Barga fa parte dei Borghi più belli d'Italia, delle Cittaslow ed è stata insignita della bandiera arancione: tutti riconoscimenti turistici di altissimo prestigio. Stando ad alcuni reperti archeologici la zona sarebbe stata abitata già dalla preistoria mentre, in età storica, fu sede dei liguri e dei romani. Al centro di scontri fra fazioni fin dalla sua fondazione, durante la seconda guerra mondiale la cittadina si trovò sullaLinea Gotica, trovandosi catapultata direttamente al fronte. Di recente il territorio si è industrializzato a valle, e sono cresciute le attività turistiche, vista la sua particolae posizione al centro di una zona dall'alto interesse culturale e geologico.