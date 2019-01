â€˜Visita guidata gratuita alla Galleria della Sorgente del Fioraâ€™

‘Visita guidata gratuita alla Galleria della Sorgente del Fiora’

Santa Fiora: Sabato 2 febbraio è in programma un nuovo appuntamento con le visite guidate gratuite alla Galleria della Sorgente del Fiora: in tutto sono 12 date, da gennaio a dicembre, promosse dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con Acquedotto del Fiora.

La visita guidata sarà condotta da Michele Arezzini, guida ambientale esperta del territorio. Il fiume Fiora è il più grande corso d’acqua che nasce dalle pendici del Monte Amiata. La sorgente si trova sotto alla Chiesa cinquecentesca della Madonna della Neve, a Santa Fiora, vicino alla Peschiera. Le sorgenti captate per l’acqua potabile sono 3, per un totale di circa 1000 litri al secondo. Percorrendo la galleria, lunga 600 metri, è possibile arrivare fino alla grotta da dove sgorga copiosa l’acqua della sorgente principale, che da sola garantisce 600 litri di acqua al secondo ed è, in termini di portata, la più importante della Toscana.

Dentro alla galleria sono inoltre visibili le tubazioni e il grosso canale in cui l’acqua scorre per essere raccolta e distribuita. La Galleria della sorgente è stata scavata negli anni cinquanta. All’interno della galleria si trova una temperatura costante di 10 gradi centigradi durante tutto l’anno. Per questo, per la visita si raccomanda un abbigliamento comodo e caldo e scarpe da ginnastica o da trekking.

Tutte le visite guidate partiranno da piazza Garibaldi, a Santa Fiora, con ritrovo davanti al palazzo del Comune alle ore 10. La durata della visita è di circa due ore. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando allo 0564 977142

Ecco alcune delle prossime date: domenica 10 marzo, domenica 7 aprile.