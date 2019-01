'The Sense' nel circuito del brand internazionale di lusso Preferred Hotels & Resorts

Le prenotazioni sono aperte: dall'1 giugno a Follonica l’esperienza sensoriale del resort

Follonica: Continuano i lavori per portare a termine “The Sense. Experience”, la nuova struttura ricettiva di proprietà del gruppo Ficcanterri che sta nascendo sulla costa del quartiere turistico di Pratoranieri, nella pineta che fino al 2016 ospitava la colonia estiva della banca Cariplo.

Il cantiere tra pochi mesi lascerà spazio a un resort di ultima generazione, appena entrato a far parte del circuito “Preferred Hotels & Resorts”, il brand americano di hotel di lusso indipendenti tra i più importanti al mondo, che rappresenta oltre 700 strutture ricettive in tutto il pianeta. Motivo di grande orgoglio, per il gruppo Ficcanterri, avere uno dei propri resort affiliato alla società nata nel 1968 a Chicago: per essere accettati, infatti, è necessario rispettare alti standard di ospitalità e offrire un’esperienza unica, mettendo al centro l’ospite.

Ogni struttura che aderisce a Preferred Hotel Group, dagli storici alberghi cittadini agli esclusivi resort sulla spiaggia, è un simbolo di stile, in grado di soddisfare le esigenze del viaggiatore più attento, dove gli ospiti vivono un'esperienza gratificante e hanno l’opportunità di assaporare il mood di alcune delle più ammirate località del mondo. Entrare a far parte del circuito di Preferred Hotel Group significa essere conformi agli standard di eccellenza Preferred: una volta accettati, i membri sono soggetti ogni anno a site-inspection di verifica della qualità degli standard da parte di ispettori, in anonimato, che operano per aziende esterne. «Se il nostro resort è entrato a far parte del gruppo Preffered – spiegano dal gruppo Ficcanterri – significa che The Sense rispetta i parametri di accoglienza internazionali, con standard molto alti legati a una ricettività di lusso. Vogliamo offrire un’esperienza di vacanza unica: un resort composto da cinque edifici immersi nella bellissima pineta di Follonica, dove natura e innovazione si incontrano.

Il nostro intento è cambiare il concetto di ricettività in Toscana. Essere riusciti a firmare l’accordo con il brand Preferred ci conferma che la direzione scelta è quella giusta e ci permetterà di avere una visibilità mondiale, rivolgendoci a mercati come quelli americani e russi». A Follonica quindi ci sarà una delle 700 strutture del brand, un’occasione unica per la città che sicuramente potrà crescere insieme a The Sense. «Abbiamo affrontato un investimento importante perché crediamo nelle potenzialità della terra che ci ospita – raccontano Federico e Riccardo Ficcanterri, a capo del gruppo –. Vogliamo dare a Follonica un valore aggiunto, convinti che l’economia locale avrà ricadute positive dall’apertura del resort». E mentre in cantiere gli operai lavorano senza sosta, negli uffici del gruppo continuano i colloqui per la ricerca del personale per The Sense. Sono circa 70 le figure professionali aperte: per presentare la propria candidatura occorre visitare il sito del resort (www.thesense.it) e seguire le indicazioni nella sezione “Careers”.

«Ci sono ancora posizioni aperte per reception, ristorazione, bar e assistenza clienti – spiegano dal gruppo –: cerchiamo persone serie che sappiamo divertirsi, con un bagaglio culturale ampio, che non significa necessariamente avere una laurea, e che prestino attenzione ai dettagli. Il nostro team deve lavorare per noi con soddisfazione, credendo nella mission aziendale. Si tratta di persone prima che di dipendenti». L’altra novità di questi giorni riguarda le prenotazioni: sul sito del resort è già possibile prenotare la propria vacanza a partire dall'1 giugno in una delle 112 camere del resort. «I lavori dovrebbero concludersi la prima settimana di maggio – dicono dal gruppo –: dopo inizierà la prima grande stagione del nostro resort».