Latte ovi-caprino, Marras (PD): ‘Bene le iniziative, la Regione si conferma a fianco del settore’

Firenze: “Più volte abbiamo sottolineato l’attenzione della Regione al settore del latte, tra i più rilevanti dell’economia toscana e, soprattutto, maremmana. Le misure annunciate ieri dall’assessore Remaschi sono un ulteriore e fondamentale tassello in questa direzione: non solo supporto nella gestione e nel superamento delle emergenze, ma programmazione e investimenti con cui consolidare lo sviluppo della filiera a partire dagli allevamenti”. Commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana.

“Questo significa un sostegno concreto per tante attività della nostra provincia che potranno così investire in promozione, accrescere la commercializzazione dei prodotti e beneficiare delle azioni che saranno realizzate per rafforzare la filiera – prosegue Marras –. I fari restano puntati sulle molte criticità che colpiscono il comparto, prima tra tutte la piaga delle predazioni sulla quale la posizione della Regione resta netta, ma oggi possiamo dirci soddisfatti di questi provvedimenti frutto anche del lavoro di concertazione e condivisione avviato pochi mesi fa con l’attivazione del tavolo di filiera per affrontare l’emergenza della disdetta dei contratti da parte di grandi gruppi industriali”.