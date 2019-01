â€˜Nuove regole per le regate veliche e le manifestazioni in mareâ€™

‘Nuove regole per le regate veliche e le manifestazioni in mare’

Porto Santo Stefano: E’ stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano l’Ordinanza n.06/2019, che disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive, folcloristiche o di altro tipo in mare, lungo il litorale e nei porti ricadenti nell’ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo.

Le nuove disposizioni, emanate sulla base dell’impulso chiesto dalla Direzione Marittima di Livorno per uniformare sul territorio regionale le procedure ed i provvedimenti autorizzativi, sono state studiate sulla base delle reali esigenze delle molteplici realtà locali, che vedono la presenza di numerose scuole di vela, circoli, associazioni sportive ed enti che organizzano importanti manifestazioni come il palio marinaro e le processioni a mare. La prima e più importante novità riguarda la tempistica di presentazione delle pratiche, ridotta a 15 giorni prima della data dell’evento, che permetterà così agli organizzatori di poter programmare manifestazioni o regate anche nel breve periodo, in relazione alle previsioni meteo-marine.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di telematizzare tutto il processo amministrativo, dalla presentazione della domanda, che potrà avvenire a mezzo posta elettronica, fino all’autorizzazione finale, che sarà pubblicata e diffusa tramite mezzi informatici e web, garantendo così tempistiche ridotte e la possibilità di espletare tutte le formalità amministrative dalla propria sede senza vincoli di orario.

Snellite e standardizzate anche le informazioni da fornire alla Sala Operativa della Guardia Costiera prima dell’inizio delle regate o manifestazioni. Infine, per quegli eventi che interessano più Uffici Marittimi, non sarà più necessario presentare la domanda e la documentazione richiesta a tutti gli enti interessati, ma sarà sufficiente recapitarla presso uno solo dei 7 Uffici Marittimi della Guardia Costiera presenti nella provincia di Grosseto e dislocati lungo l’intera costa maremmana. Attraverso un procedimento interno, senza costi e adempimenti a carico del cittadino, saranno trasmessi i documenti all’Ufficio competente e acquisiti i pareri necessari per giungere all’eventuale rilascio dell’autorizzazione ed emanazione dell’ordinanza di sicurezza.

Semplificazione e informatizzazione di tutto il procedimento amministrativo, nel pieno rispetto della legge e della sicurezza; è questo l’obiettivo che sta portando avanti il Comandante della Capitaneria di Porto Santo Stefano, T.V.(CP) Pier Francesco DALLE LUCHE, insieme ai militari della Guardia Costiera toscana, non solo nell’ambito delle manifestazioni sportive.

Grande soddisfazione e aspettativa da parte dei rappresentanti delle locali Associazioni sportive, a cui sono stati presentati in anteprima la scorsa settimana i contenuti della nuova ordinanza, che sarà applicata già a tutti gli eventi sportivi e non che si svolgeranno dal prossimo mese di marzo