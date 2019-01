Il progetto ‘Soft Skills, Strong Future’

Venator fa lezioni in Università

Grosseto: Secondo appuntamento per il progetto di collaborazione fra Università di Siena-Santa Chiara Lab e Confindustria Toscana Sud in merito al tema della valorizzazione delle competenze trasversali.

A salire in cattedra giovedì 24 novembre sarà Venator Italy S.r.l., azienda leader nella produzione di biossido di titanio, che proporrà a 25 giovani laureandi il proprio modello di valutazione delle competenze trasversali.

“E’ con grande piacere – afferma Michela Panichi, HR Manager di Venator Italy – che la nostra azienda partecipa a questo progetto. Riteniamo importante infatti far capire ai ragazzi quanto contano le competenze trasversali nel piano di sviluppo personale e professionale di ciascuno di loro, soprattutto in realtà come la nostra in cui, per avere prospettive di carriera, è necessario sviluppare determinate competenze gestionali. È utile poi che gli studenti sappiano quali siano le competenze richieste dalle aziende e come riconoscere e valorizzare le proprie, ad esempio per affrontare un colloquio di lavoro”.

Durante la giornata di formazione, cui interverranno per conto di Venator Italy, insieme a Michela Panichi, Cecilia Gasperoni, Resp. Formazione e Sviluppo del Personale, e Antonello Marghinotti, HR Generalist, i partecipanti potranno acquisire consapevolezza di come sia organizzata un’azienda strutturata, quali possano essere le prospettiva di crescita al suo interno e quali competenze trasversali siano richieste per ricoprire ruoli strategici e di responsabilità negli attuali contesti lavorativi.