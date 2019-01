‘Corri insieme a Me’, doppio appuntamento con Sport e solidarietà

Grosseto: S’intitola “Corri-dall’inferno al Central Park” il libro del giornalista e autore Roberto di Sante che sarà presentato, in doppio appuntamento, venerdì 11 gennaio. Il primo incontro si svolgerà la mattina, alle 10:30, nell’Aula Magna dell’Istituto Fossombroni, alla presenza dell’assessore allo sport, Fabrizio Rossi.

Il secondo appuntamento sarà il pomeriggio stesso, alle 16:00, nella sala consiliare del Comune di Grosseto.

Interverranno all’incontro Francesca Dini, dirigente dell’Isis Fossombroni, Fabrizio Rossi, assessore allo sport, Claudia De Stefanis, rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Roberto di Sante, autore del libro e giornalista, Roberto De Benedettis, presidente Acsi Italia sport, Sara Vargetto, atleta basket in carrozzina della squadra Asd Giovani e tenaci Fondazione Santa Lucia, Massimo Lattanzi, presidente Tutto Possibile Onlus, Emilio Guariglia, caposervizio de Il Tirreno, Armando Fommei, presidente Panathlon Club Grosseto e il medico Alessandro Brunini.

Il convegno, organizzato da Adelfia Franchi, sarà moderato da Emilio Guariglia e dal giornalista sportivo, Franco Espsosito. Nel corso dell’incontro, interverranno anche i ragazzi Fossombroni con racconti di testimonianze. Parte del ricavato delle vendite del libro “Corri- dall’inferno al Central Park” (edizioni Ultra Novel di Lit Edizione Srl) sarà devoluto dall’autore alla Tutto Possibile Onlus.

“E’ una storia di forza e coraggio, quella raccontata da Di Sante e che noi siamo orgogliosi di avere qua come ospite - commentano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi-. In molti casi, lo sport è una delle più potenti medicine per combattere il male. E il libro è un bellissimo esempio di come la forza, la determinazione e la costanza, tipiche di chi dedica anima e corpo all’attività sportiva, riescano a far raggiungere risultati che fino a poco tempo prima sembravano impossibili. Lo sport insegna la disciplina, la tenacia e la costanza: tre qualità che difficilmente si apprendono. Ed è questo un messaggio importante e significativo da trasmettere alle nuove generazioni”.

Il Libro. Il libro racconta la storia di un uomo, un giornalista di successo che, buttandosi dal quarto piano in un estremo tentativo di porre fine alle proprio sofferenze, esprime un ultimo desiderio. A pochi metri dall’impatto con il suolo, il protagonista si trova inspiegabilmente fermo a mezz’aria, inondato da un filo di luce che scende dall’alto. Così, l’uomo si aggrappa al filo e prova a fuggire dal baratro che lo ha inghiottito, la depressione, inseguendo il suo sogno: correre la maratona di New York. Con fatica e sputando sangue, il protagonista inizia a correre, allenarsi, tornando alla vita. Fino a realizzare quel sogno.

L’autore. Roberto Di Sante è un giornalista, autore e regista teatrale. Ha lavorato come professionista al Messaggero, prima in cronaca e poi a Interni-Esteri. Attualmente collabora con Repubblica.it. Per due volte è stato tra i vincitori del premio nazionale cronista. Dal 2013 è runner con 6 maratone portate a termine a New York, Berlino, Londra, Boston, Tokyo e Chicago, ed ha ricevuto il trofeo del Six World Marathjon Majors. Una serie di traguardi importanti che è riuscito a raggiungere dopo essere stato colpito da depressione 6 anni fa. Un male che colpisce molti italiani e che Di Sante ha trasformato in opportunità, raccontando la sua storia di redenzione e di vittoria che ha raggiunto perseguendo un sogno per lui impossibile: correre la maratona di New York.

Un voto che contro tutto e contro tutti ha realizzato 11 mesi dopo, il 2 novembre 2014. Ad oggi, Roberto Di Sante riceve decine di lettere al giorno da persone che hanno fatto proprio il libro per combattere le loro battaglie contro le avversità della vita. “Corri” è stato inserito tra i primi 5 libri del premio “Un libro per il cinema 2018”.