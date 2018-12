Vacanze di Natale al museo: laboratori, giochi, visite guidate

Tutto il programma da domenica 23 dicembre a domenica 6 gennaio

Grosseto: Il Museo di storia naturale della Maremma offre tante attività per le vacanze di Natale. La struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura propone un ricco programma di eventi, dedicati in particolare ai più piccoli, fino all'Epifania.

Il museo sarà aperto tutti i giorni, tranne il lunedì: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, mentre i sabato pomeriggio, le domeniche e i festivi dalle 16 alle 20. In più, nelle giornate di domenica 23 dicembre, venerdì 28 dicembre e martedì 1 gennaio sono in programma laboratori per bambini; domenica 6 gennaio, infine, si festeggia la Befana e si scopre il museo con visite guidate.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti. Si comincia domenica 23 dicembre alle 16.30 con “Amico albero” (per bambini da 6 a 12 anni): «Provate a elencare quali siano i benefici prodotti dagli alberi sull’ambiente e sulla qualità delle nostre vite. Ne scopriremo insieme alcuni – fanno sapere dal museo – e inoltre prepareremo l’albero di Natale del museo utilizzando legni e rametti; lo addobberemo con i messaggi dei buoni propositi e degli auguri scritti dai bambini e da tutti i visitatori che verranno durante il periodo natalizio che desiderano condividere un loro pensiero con gli altri».

Venerdì 28 dicembre alle 9.30 sarà la volta di “Volerà?”, per bambini da 7 a 12 anni: «Perchè alcuni animali volano? Come ci riescono? Scopriamo come fanno con simulazioni interattive e modellini di carta». Martedì 1 gennaio alle 17 “Biobingo, la tombola della natura”, a partire da 7 anni: «La natura sarà il filo conduttore di uno dei giochi più popolari delle feste natalizie: la tombola.

Sarà possibile scoprire le collezioni di minerali, fossili, piante e animali del museo con un gioco creato appositamente per trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della scienza. In palio un biglietto omaggio per un'edizione di “Sogni d’oro” (valido per un bambino), la divertente iniziativa con pernottamento al museo, e altri premi». I laboratori sono su prenotazione e a pagamento: il costo è di 6 euro (5 euro per Biobingo), per informazioni chiamare il museo al numero 0564 488571.

Domenica 6 gennaio gran finale delle festività con “Epifania del museo”: durante l’orario di apertura, dalle 16 alle 20, un operatore sarà a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta delle esposizioni nelle sale del museo e a raccontare le attività della struttura e i progetti per il futuro. Il tutto al costo del biglietto d'ingresso: il servizio guida è incluso. Per saperne di più sulle attività del museo: www.museonaturalemaremma.it.