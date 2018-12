Al cinema Stella c’è ‘Capri Revolution’

Grosseto: Il Cinema Stella ha scelto per il periodo di Natale, da giovedì 20 a mercoledì 26 dicembre, il nuovo film di Mario Martone, “Capri-Revolution”, presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte.

Ma l'isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese, un socialista che crede fortemente nella scienza e che troverà nel leader della comune un rappresentante di convinzioni opposte alle sue.

E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.

“Niente è più rivoluzionario del desiderio di libertà", potrebbe essere il cardine attorno a cui ruota il film che ragiona sul senso dello stare al mondo e sull'utopia di un modello hippy diverso da quello imperante, ma anche sul senso da dare al progresso tecnologico e al rapporto fra l'uomo e la natura.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF – orari: 17.00 – 21.15