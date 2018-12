‘Wiki Loves Monuments 2018 Italia’

Gli scatti vincitori selezionati tra più di 29.000 fotografie di monumenti italiani scattate da oltre 1.000 fotografi per la settima edizione della competizione, promossa a livello nazionale da Wikimedia Italia

Milano: La giuria nazionale di Wiki Loves Monuments ha individuato i dieci vincitori della settima edizione italiana del concorso, nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale raccogliendo per i progetti Wikimedia migliaia di scatti che chiunque può riutilizzare anche per scopi commerciali.

I tre esperti wikipediani Gianfranco Buttu, Vincenzo Ricceri e Alex Rutveno, insieme all’autorità del digital imaging Marianna Santoni, alla presidente del Circolo Fotografico Milanese Lucia L. Esposto e al noto giornalista e fotografo Settimio Benedusi - che anche quest’anno ha presieduto la giuria - hanno scelto di attribuire il massimo riconoscimento allo scatto di Francesco Marraccini che ritrae le vetrate policrome di uno dei più noti stabilimenti termali di Montecatini (PT), le Terme Tettuccio.

Al secondo posto l’Emilia-Romagna, anche quest’anno protagonista della classifica, con la fotografia realizzata da Vanni Lazzari al Museo delle Valli di Comacchio (FE); il bronzo va invece al Veneto, con uno scatto che ritrae le Dune degli Alberoni in un’insolita prospettiva.

Per la prima volta nei sette anni di concorso la Giuria ha anche deciso di attribuire una menzione speciale ad un elegante scatto naturalistico realizzato dal fotografo Marco La Torre in Puglia, nell’Oasi WWF di Lago Salso. Altri riconoscimenti sono stati assegnati dai partner del concorso FIAF, ICOM Italia, BASE Milano e Fondation Grand Paradis che anche quest’anno hanno sostenuto il progetto in Italia insieme ad Euronics Italia - che ha offerto il primo premio - e Touring Club Italiano.

In chiusura anche i sette concorsi regionali legati a WLM, promossi grazie al grande entusiasmo dei volontari di Wikimedia Italia: sono già noti i vincitori di Wiki Loves Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana, mentre aspettiamo di conoscere nelle prossime settimane il podio di Wiki Loves Lake Como, Umbria e Veneto.

Le dieci immagini che compongono la classifica italiana passeranno ora nelle mani della giuria internazionale del concorso, che le valuterà insieme agli scatti migliori degli oltre 50 Paesi partecipanti all’edizione 2018 per eleggere entro la fine dell’anno la foto più bella a livello mondiale.

"Anche quest'anno l'edizione italiana di Wiki Loves Monuments ha avuto un enorme successo.”, ha commentato Maurizio Codogno, portavoce di Wikimedia Italia, “Merito in primo luogo delle centinaia di fotografi che hanno partecipato, ma anche degli enti che hanno concesso la possibilità di fotografare le opere da loro tutelate e dei volontari che insieme allo staff di Wikimedia Italia hanno richiesto a una a una le autorizzazioni per fotografare i monumenti. Purtroppo l'Italia continua a non avere una legge sul diritto di panorama, a differenza della maggior parte delle nazioni nordeuropee: possiamo solo guardare le opere pubbliche, ma non documentarle". Scopri qui tutti gli scatti premiati per Wiki Loves Monuments Italia 2018

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments – lanciato nel 2010 da Wikimedia Olanda – è entrato a far parte del Guinness dei Primati come il più grande concorso fotografico al mondo. I cittadini di oltre 50 Paesi a livello globale – tra cui, dal 2012, l'Italia – sono invitati a fotografare le bellezze del proprio patrimonio culturale, condividendo gli scatti con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database multimediale connesso a Wikipedia.

Le fotografie di monumenti condivise a partire dalla prima edizione del concorso in Italia a oggi sono più di 110.000; le immagini sono accessibili e riutilizzabili liberamente da parte di tutti - anche per scopi commerciali - oltre a essere utilizzate per illustrare le pagine dell’enciclopedia libera Wikipedia, uno dei dieci siti web più visitati al mondo.

Wiki Loves Monuments in Italia è supportato da numerosi partner e sponsor: Euronics Italia, BASE Milano, FIAF, Fondation Gran Paradis, ICOM Italia e Touring Club Italiano.

Per maggiori informazioni si veda: http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/

Wikimedia Italia

Wikimedia Italia (WMI) è un’Associazione di promozione sociale che dal 2005 favorisce il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura. In particolare, WMI promuove la produzione, la raccolta e la diffusione di contenuti liberi (open content), ossia di opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che ne permetta l’elaborazione e/o la diffusione gratuita per ogni scopo (anche commerciale).

L’Associazione è inoltre impegnata a diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza in merito alle questioni sociali e filosofiche correlate ai temi della cultura libera e del pubblico dominio. In qualità di capitolo nazionale riconosciuto da Wikimedia Foundation Inc., WMI promuove e sostiene lo sviluppo dei principali progetti in lingua italiana della Fondazione, primo fra tutti Wikipedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Da gennaio 2016 WMI promuove anche OpenStreetMap di cui è stata riconosciuta come capitolo ufficiale per l’Italia dalla OSM Foundation.

Per maggiori informazioni si veda: http://www.wikimedia.it/