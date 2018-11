Arriva il ‘Business Speed Dating’

Gli imprenditori si danno appuntamento alle Clarisse Arte, l’evento organizzato dai Giovani Imprenditori Confcommercio

Grosseto: Presentarsi, conoscersi e valutare nuove opportunità di business, il tutto ottimizzando al massimo i tempi. A questo servirà il “Business Speed Dating” organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Grosseto e che si svolgerà in città, nella sede delle Clarisse Arte in via Vinzaglio 27, lunedì prossimo 3 dicembre a partire dalle ore 19.00.

L’appuntamento è aperto a tutte le imprese interessate, di qualsiasi settore, che siano aziende storiche ed affermate o start up nate dall’estro dei giovani, che siano aziende tradizionali o innovative, di Grosseto ma anche della provincia, liberi professionisti o società.

“Saranno gli imprenditori i veri protagonisti dell’evento - anticipano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – Ciascun partecipante avrà modo di presentare prodotti o servizi della propria attività, relazionarsi con altri imprenditori, confrontarsi e conoscersi al fine di avviare nuove collaborazioni o nuovi affari. Ed è un modo, oltretutto, per scambiarsi opinioni e ampliare, perché no, i propri orizzonti”.

Ma come funzioneranno gli incontri? I partecipanti avranno modo di presentarsi e di presentare la propria attività, creando così i presupposti per un’eventuale collaborazione futura.

Seguirà un momento conviviale, con un aperitivo offerto da Confcommercio. “Questo è il primo evento organizzato dal nostro gruppo – spiega il presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Grosseto Benedetta Montalbano – che si è costituito nel corso di quest’anno. Una delle mission delle associazioni di categoria territoriali è fare sinergia, aggregare il mondo imprenditoriale locale, e pertanto crediamo che questa iniziativa, il ‘Business speed dating’, possa avere successo, così come è avvenuto in altre province.

Si tratta di una metodologia nuova ma collaudata, che facilita le relazioni interpersonali dando un taglio più ludico ad un incontro professionale, e che vogliamo sperimentare anche nella nostra realtà cittadina. Tra le novità, segnalo inoltre l’apertura di una fanpage Facebook con cui promuoveremo le attività del nostro gruppo Giovani Imprenditori, che invitiamo a seguire”.

Ancora sul Business Speed Dating di lunedì, aggiunge Valeria Ricciuti, coordinatrice dell’evento: “Saranno utilizzati anche strumenti e tecniche di facilitazione ispirati a standard di rilievo internazionale condivisi da International Association of Facilitators e Futour con lo scopo di abbattere le barriere formali e facilitare la cooperazione ed il pensiero creativo nell’individuo e nei gruppi. Queste metodologie hanno anche il fine di favorire una comunicazione autentica.

“Una particolare soddisfazione – concludono Palmieri ed Orlando – è per noi annoverare un gruppo di ragazzi, anche molto giovani, che non solo ha intrapreso con grande convinzione ed entusiasmo la strada difficile dell’imprenditoria: abbiamo infatti una squadra che si sta dando da fare per contribuire alla vita associativa, come per esempio con l’organizzazione di questo interessante appuntamento”.

Confcommercio invita tutti gli imprenditori a prendere parte a questa iniziativa. La partecipazione ha un costo simbolico di 5 euro, comprensiva di aperitivo, e la prenotazione è obbligatoria, contattando l’associazione al numero 0564-470111, oppure inviando una mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .